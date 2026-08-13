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БНТ е супер, БНР не става: За един ден вицепремиер опорочи плана на Радев за медиите

13 август 2026, 14:57 часа 1061 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот, БНТ
БНТ е супер, БНР не става: За един ден вицепремиер опорочи плана на Радев за медиите

„Оздравяване на медийната среда“ - такава ключова точка в управленската програма на правителството на Румен Радев се откроява в първата част от плана за целия мандат, озаглавена "Демонтаж на олигархичния модел и антикорупционни политики". Там се вижда, че управляващите готвят изменения в Закона за радиото и телевизията, за да се приложи обща европейска рамка за медийни услуги на вътрешния пазар, гарантиране на медийния плурализъм, редакционната независимост и прозрачността на собственост на доставчиците на медийни услуги.

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Този елемент от програмата, публикувана в цялост на 12 август, идва в пълен противовес на думите на вицепремиера Иво Христов пред БНТ ден по-късно. Тази сутрин той директно се намеси с управленска оценка за работата на Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Христов заяви, че не е тайна, че в миналото с държавни медийни пакети, с евросредства, "всички власти си купуваха медиен комфорт". Сега "олигарсите" овладяват медиите и малко са местата, които устояват - като БНТ, допълни той и директно посочи БНР като обратен пример. Затова, по думите на Христов, хората се обърнали към социалните мрежи, обаче и там средата вече станала отровна.

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Снимка: БГНЕС

Все още няма реакция от БНР и от Съвета за електронни медии (СЕМ), който миналия месец прие единодушно отчета на националното радио.

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Още мерки: "Независимо от управляващите бюджетно осигуряване" на медиите

Правителството предвижда и да се прилага регламент на ЕС във връзка с политическата реклама. Планът включва „концентриране на мерките за прозрачност на медийната собственост в един държавен орган“ – със срок до декември 2027 г.

Изпълнителната власт пък ще вади обществените медии „от политически контрол“ чрез законови промени, „гарантиращи независимо от управляващите в момента бюджетно осигуряване“. Срокът за това е до декември догодина (2027). Обещава се и прозрачност в разпределението на държавните средства за реклама.

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