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Хотелиер от Слънчев бряг: Принудени сме да намалим цените, не вярвах, че ще стигнем дотук

13 август 2026, 15:11 часа 1055 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Хотелиер от Слънчев бряг: Принудени сме да намалим цените, не вярвах, че ще стигнем дотук

Част от хотелите по Южното Черноморие започнаха да предлагат извънредни отстъпки още в разгара на летния сезон, за да запълнят свободните си стаи. На места цените на почивките са намалени с до 40%, а в отделни случаи – дори с 50%. Представители на туристическия бранш обаче подчертават, че това не е масова практика и засяга основно конкретни свободни периоди между вече направени резервации.

"Ако някой ми беше казал, че в началото на август ще трябва да намалявам цените, за да мисля какво ще се случи в края на месеца и началото на септември, нямаше да му повярвам“, коментира хотелиерът от Слънчев бряг Румен Мончев пред bTV.

По думите му най-големите отстъпки се предлагат за единични свободни нощувки между две резервации.

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"Този промеждутък от една, две или три нощувки пускаме на супер промоции - с 40-50% намаление. Целта е да ги запълним, защото най-скъпата стая е празната стая", обяснява още Мончев. Според хотелиерите по-слабият сезон е принудил част от обектите да започнат ценови корекции още в пика на лятото. Реалното поевтиняване обаче в повечето случаи не надхвърля 15-20%.

А наистина ли е по-евтино?

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"Там, където колегите са започнали сезона с непремерено високи цени, е възможно да се стигне и до отстъпки от 50%“, посочва Теодор Пастармаджиев, също хотелиер в Слънчев бряг. По-малките семейни хотели не отчитат извънредно поевтиняване и твърдят, че засега работят по традиционния график на сезона.

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"Все още сме в разгара на сезона. Обичайно през втората половина на август започват сезонните намаления, когато намаляват семейните резервации заради подготовката за новата учебна година", казва хотелиерът от Поморие Диляна Цонева.

И туристите не споделят впечатления за масово намаление на цените. Така тази година битката за привличането на повече гости започва по-рано от обичайното. Вместо в края на сезона, част от хотелите вече се опитват да запълнят свободните си стаи още в началото на август чрез атрактивни промоции.

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Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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