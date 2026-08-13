Първи данни: Убит е предател, командвал последната украинска подводница преди Путин да анексира Крим (СНИМКИ)

Взрив уби мъж в анексирания незаконно от Русия още през 2014 година украински град Севастопол, намиращ се на Кримския полуостров. Най-вероятно става въпрос за бомба, поставена в кошче за боклук до пейка, в близост до която той е бил.
Експлозията е станала на Столетовски проспект. По това време мъжът е слизал по стълбите до пейката с приятел. Той е убит на място.
Прокремълският информационен канал Mash твърди, че експлозията е причинена от жена, стояща с раница между сгради 28 и 30 и наблюдаваща мъжа. Има данни, че жената е арестувана. Според очевидци звукът е бил толкова силен, че първоначално са помислили, че дрон е ударил близка сграда.
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Засега неофициалната информация, която предава и турският информационен проект Clash Report, е, че убитият е капитан първи ранг Роберт Шагеев. Той командваше последната подводница на Украйна "Запорожие" и дезертира през 2014 година, подкрепяйки Путинова Русия. След като официално подкрепи режима на руския диктатор Владимир Путин, Шагеев продължи да командва руски подводници като част от Руския черноморски флот и участва в руски операции срещу Украйна, при които се използваха руските ракети с морско базиране "Калибър":
NEW: Robert Shageev, who commanded Ukraine's only submarine and defected to Russia in 2014, was killed today by a trash-bin IED in occupied Sevastopol.— Clash Report (@clashreport) August 13, 2026
He'd gone on to command Russian subs and participate in Kalibr strikes.
No one has claimed responsibility.
A woman was… pic.twitter.com/wtoOST8B0E
Междувременно, руски дронове убиха машинистите на влак с маршрут от Одеса до Днипро. Във влака е имало 340 пасажери, като той е маневрирал, за да слязат те и да се укрият в бомбоубежище предвид сирена за руска въздушна атака - ОЩЕ: Взривиха шеф на руски производител на дронове. Удар и по поредна руска рафинерия (ВИДЕО)
🤬 Russian forces hit the locomotive of an Odesa–Dnipro train with a drone— NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2026
Two train drivers were killed.
At the time of the attack, the train was pulling into a station so passengers could get off and take shelter during an air raid alert.
All 340 passengers and the train… pic.twitter.com/ONWiCpPFPF