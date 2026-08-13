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Първи данни: Убит е предател, командвал последната украинска подводница преди Путин да анексира Крим (СНИМКИ)

13 август 2026, 13:27 часа 1372 прочитания 0 коментара
Снимка: ASTRA/Телеграм
Първи данни: Убит е предател, командвал последната украинска подводница преди Путин да анексира Крим (СНИМКИ)

Взрив уби мъж в анексирания незаконно от Русия още през 2014 година украински град Севастопол, намиращ се на Кримския полуостров. Най-вероятно става въпрос за бомба, поставена в кошче за боклук до пейка, в близост до която той е бил.

Експлозията е станала на Столетовски проспект. По това време мъжът е слизал по стълбите до пейката с приятел. Той е убит на място.

Прокремълският информационен канал Mash твърди, че експлозията е причинена от жена, стояща с раница между сгради 28 и 30 и наблюдаваща мъжа. Има данни, че жената е арестувана. Според очевидци звукът е бил толкова силен, че първоначално са помислили, че дрон е ударил близка сграда.

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Засега неофициалната информация, която предава и турският информационен проект Clash Report, е, че убитият е капитан първи ранг Роберт Шагеев. Той командваше последната подводница на Украйна "Запорожие" и дезертира през 2014 година, подкрепяйки Путинова Русия. След като официално подкрепи режима на руския диктатор Владимир Путин, Шагеев продължи да командва руски подводници като част от Руския черноморски флот и участва в руски операции срещу Украйна, при които се използваха руските ракети с морско базиране "Калибър":

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Междувременно, руски дронове убиха машинистите на влак с маршрут от Одеса до Днипро. Във влака е имало 340 пасажери, като той е маневрирал, за да слязат те и да се укрият в бомбоубежище предвид сирена за руска въздушна атака - ОЩЕ: Взривиха шеф на руски производител на дронове. Удар и по поредна руска рафинерия (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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