Кабинетът "Радев":

Радев планира да пребори корупцията при обществените поръчки с ИИ

13 август 2026, 15:15 часа 713 прочитания 0 коментара
Снимка: Правителствена пресслужба
Радев планира да пребори корупцията при обществените поръчки с ИИ

Правителството на Румен Радев предвижда във вече официално публикуваната си управленска програма дигитализация и прозрачност на публичните ресурси чрез системата „СИГМА“, работеща с изкуствен интелект. Управляващите са записали в плана, че целят „прекъсване на порочните практики при ценообразуването и скрити зависимости при публичните разходи чрез разработване и въвеждане на автоматизирана Система за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА), с която възлаганията се реализират в единна дигитална система с всеобхватна информация и алгоритми за проверка на базата на ИИ модели“.

"СИГМА" беше представена още по време на предизборната кампания, а след това властта периодично даваше още подробности: Къде отиват парите ни: Радев представи СИГМА - системата за прозрачни обществени поръчки.

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Сега в управленската програма пише, че законодателната мярка е изменение в Закона за обществените поръчки (ЗОП) за „постигане на пълна функционалност“ на версии 3 и 4 на „СИГМА“.

Снимка: Правителствена пресслужба

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Правителството пък обещава да стори следното:

  • Обобщено представяне на всички разходи по обществени поръчки за периода 2020–2026 г. (над 193 000 договора и обособени позиции на обща стойност над 51 млрд. евро, над 4400 институции възложители и над 17 400 фирми изпълнители), групирани по институции, общини, фирми и вид дейност, с детайлна справка за всяка процедура – вид, брой оферти, стойност и изпълнител. Срок: в експлоатация от юни 2026 г.;
  • Свързване с Търговския регистър за еднозначна идентификация на изпълнителите по единен идентификационен код и автоматична проверка за свързани лица; анализ и визуализация на вътрешноведомствените разходи, които не преминават през ЦАИС ЕОП (версия 2). Срок: декември 2026 г.;
  • Контрол в процеса на възлагане – автоматична проверка на условията на обявяваните поръчки за фаворизиращи и ограничаващи конкуренцията критерии; поръчките с индикиран проблем се връщат на възложителя с маркирани забележки и се обявяват публично (версия 3). Срок: юни 2027 г.;
  • Автоматична проверка на подаваните оферти за стойности, завишени спрямо пазарните нива, с публично обозначаване на проблемните оферти и сигнали към възложителите и контролните органи (версия 4). Срок декември 2027 г.;
  • Отворен етап за надграждане – оценка на изпълнението и качеството по сключените договори, свързване с допълнителни държавни регистри и развитие според обратната връзка от институциите, контролните органи, медиите, бизнеса и гражданите.

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