Изненада на Острова: Ливърпул запълва голяма дупка с ненужен в Челси

Във Висшата лига не е рядкост два големи отбора да правят трансфери помежду си, особено когато единият е в нужда. Откакто Трент Александър-Арнолд напусна Ливърпул, на "Анфийлд" не могат да намерят кой да запълни позицията на десния бек. През миналия сезон се наложи дори халфът Доминик Собослай да играе като краен защитник. Но сега мърсисайдци са намерили решение на проблема - според Майкъл Филипс, "червените" са се насочили към Мало Густо от Челси.

Ливърпул се нуждае от десен бек

След като се раздели с Трент Александър-Арнолд, Ливърпул привлече Джереми Фримпонг като десен бек. Той не убеди в началото на сезона и в титуляр се превърна юношата на "червените" Конър Брадли. Но той се контузи и се наложи тази дупка да бъде запълнена. Стигна се до там, че Доминик Собослай игра като десен бек под ръководството на Арне Слот. За да избегне подобна ситуация, новият мениджър на Ливърпул Андони Ираола може да се подсили с Мало Густо от Челси.

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Челси иска 75 милиона паунда за Густо

По всичко изглежда, че бразилецът приключи престоя си на "Стамфорд Бридж", тъй като иска да напусне клуба. А в послените дни стана ясно, че и "сините" няма да разчитат на него. Заинтересовани клубове не липсват, като освен Ливърпул, за Густо се редят още Манчестър Сити, Тотнъм и Байерн Мюнхен. Но от Челси искат прекалено голяма цена за десния бек - цели 75 милиона паунда. Това е голямата пречка Густо да напусне лондончани и причината, поради която Ман Сити наскоро се отказа да преследва подписа на бразилеца.

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