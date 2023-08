Стана ясно кога ЕК ще даде зелена светлина на Украйна и Молдова за ЕС

Това твърди журналистът от "Свободна Европа" Рикард Жозвяк, цитиран от канала "NEXTA".

Още: вропейският парламент поиска Украйна да влезе в НАТО и ЕС

По думите му ЕК вече е започнала изготвянето на доклада за разширяването, който трябва да бъде готов през втората половина на октомври тази година. Съдържанието му ще включва препоръки за Украйна и Молдова за започване на преговори за присъединяване към ЕС, както и препоръка относно Грузия, която да получи статут на кандидат-членка. Все така обаче остава неясен консенсусът по темата, който трябва да се търси в края на годината.

Още: "Схемаджията на ЕС": Близък до Макрон опитва да изчегърта Фон дер Лайен от ЕК

In October, the European Commission is likely to recommend starting accession talks with Ukraine and Moldova and candidate status with Georgia, journalist Rikard Jozwiak writes. https://t.co/wdh4m8HTeD