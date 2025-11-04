"Стена от дронове": Полша сама ще се пази от Русия, няма да чака ЕС

Полша ще изгради своя собствена „стена срещу дронове“ и няма да чака решение на ЕС, съобщи Bloomberg. По думите на заместник-министъра на отбраната на Полша, министерството ще обяви инвестиции в технологии за откриване, заглушаване и неутрализиране на враждебни дронове този месец. Правителството иска първите нови възможности да заработят в рамките на три месеца след обявяването, а цялата система да бъде завършена в рамките на две години.

Приоритет

Той подчерта, че приоритет се дава на националните проекти, въпреки че системата на ЕС може да „допълни“ полската в бъдеще. Полша планира да използва програмата за отбранително кредитиране SAFE на ЕС, за да финансира този проект.

Припомняме, че на 31 октомври 2025 г. полските власти заявиха, че нейни самолети са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде Ройтерс. Това бе третият подобен инцидент в рамките на седмица. Самолетът не е нарушил полското въздушно пространство, уточняват полските въоръжени сили. По-рано в нощта на 10 септември 2025 г. около 20 руски дрона проникнаха в полското въздушно пространство, повечето от които от Беларус.

