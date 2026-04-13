Войната в Украйна:

"Стоп на модела "Орбан": Унгария се връща там, където принадлежи

13 април 2026, 9:39 часа 491 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
При рекордна избирателна активност от почти 80% в Унгария се очертава желание за промяна и край на досегашния модел на управление, коментира пред bTV международният анализатор Владимир Владимиров. И отправи критика с думите, че Виктор Орбан е най-антибългарският политик в Европейския съюз. Още: Край, не е премиер - Орбан призна загубата си в Унгария: Петер Мадяр го обяви официално

"Унгария се връща там, където принадлежи", посочи Владимиров, който много се надява, че поне медийната кампания срещу България ще спре и ще стигнем до нормален разговор между България и Северна Македония за добросъседство, приятелство и инфраструктура.

Накъде за Унгария след смяната на Орбан?

"При рекордна избирателна активност от 80% (77,8%), това означава, че повече от две трети от хората в Унгария са отишли до урните (бел. ред. - всъщност над 3/4). Показва няколко неща. Показва желание за промяна от досегашната ситуация, досегашния модел. И можем да кажем съвсем спокойно - след 16 години управление на господин Орбан - промяна на статуквото", заяви Владимиров.

По думите му интересна е и символиката около опозиционната партия "Тиса". "Тиса е реката на Унгария, която тече през по-голямата част от страната. Аналогията е с обединение." Той подчерта, че много опозиционни формации са се отказали от собствени кандидати в подкрепа на новия политически проект.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Можем да обобщим, че унгарците излязоха пред урните да кажат "не, стоп" на модела на Орбан, свързан с корупция, олигархия и липса на върховенство на правото", посочи анализаторът.

Като ключов фактор той открои и икономическата ситуация: "Има и още един фактор, който аз лично бих отбелязал много сериозно, и това е галопиращата инфлация и обедняването на унгарците в последните години", добави Владимиров.

Владимир Владимиров очерта три основни геополитически вектора в Унгария. "В Будапеща през управлението на Орбан се пресичат няколко геополитически вектора." Според него водещ е руският: "Виждате, че Виктор Орбан през тези години, особено в последните 4-5, е основният поддръжник на Путин в Европейския съюз."

Като втори фактор той посочи САЩ. Това е другият геополитически вектор, който се усеща през последните години, посочи Владимиров.

Третият фактор е Китай: "Нека да не забравим и третия играч на терен. Това е Си Цзинпин и китайското влияние", добави той.

Владимиров подчерта ролята на Унгария като входна точка. Унгария се превърна във врата на китайския интерес и инвестиции, но бих казал и на китайско влияние, каза експертът.

Той подчерта, че новото управление ще разполага с широки правомощия. Той има вече квалифицирано мнозинство от две трети в унгарския парламент, което му позволява да прави всички реформи, добави Владимиров.

"Тиса" спечели 138 депутатски места от общо 199, докато "Фидес" на Виктор Орбан остана с едва 54. Останалите 7 са за десните популисти от "Нашата родина".

В разговора се включи и бившият конституционен съдия Георги Марков, който живее в Унгария. Той заяви, че "за 2,5 милиона привърженици на Виктор Орбан, сред които съм и аз, няма повод за радост. Демокрацията е в ротацията."

Марков обаче отхвърли тезата за икономически срив. "Не е вярно, че Унгария обеднява, защото няма как да е бедна държавата, а да дава 13-та и 14-та пенсия."

Той изтъкна и социалните политики: "Нито пък да дава 30 хиляди евро на всяка майка до 40 години, която се сдобие с дете, и да освобождава майките с три деца доживотно от данъци."

По думите му инфлацията е ниска. "Така че инфлацията в момента е под 2%." Според него причината за резултата е друга: "Просто много дълго време вече той управлява", коментира Марков.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
Унгария Виктор Орбан Петер Мадяр унгарски парламентарни избори Тиса
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес