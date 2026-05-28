Европейската комисия глоби Temu със стотици милиони евро

Европейската комисия (ЕК) наложи глоба от 200 милиона евро на китайската компания Temu за нарушаване на Законодателния акт за цифровите услуги (DSA), съобщи институцията. Според Комисията платформата не е идентифицирала, анализирала и оценила адекватно рисковете от разпространението на незаконни продукти и потенциалните вреди за потребителите в Европейския съюз (ЕС). Разследването започна през октомври 2024 г. и включва анализ на доклади за оценка на риска, проверки чрез "тайно пазаруване“, както и данни от митнически и надзорни органи в ЕС.

"Много висока вероятност“ за незаконни стоки

От ЕК посочват, че съществува "много висока вероятност“ потребители в ЕС да попаднат на незаконни стоки в платформата. Като пример се посочват тестове, при които значителна част от проверените зарядни устройства не са покрили изискванията за безопасност, а част от детските играчки са съдържали опасни химикали или са представлявали риск от задушаване.

Още: ЕС прие окончателно: Край на безплатното пазаруване от китайски сайтове, удрят ни със солени такси

Комисията критикува и начина, по който Temu е оценявала риска, като отбелязва, че анализът се е основавал на общи данни за сектора на електронната търговия, а не на конкретни доказателства за собствената дейност на платформата.

"Оценките на риска не са формално упражнение. Те са в основата на Законодателния акт за цифровите услуги“, заяви изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен.

Според ЕК Temu не е отчела достатъчно и влиянието на алгоритмите за препоръки и промотирането на продукти чрез инфлуенсъри върху разпространението на незаконни стоки.

Платформата трябва да представи до 28 август 2026 г. план за действие за отстраняване на нарушенията. При неспазване на решението ведомството може да наложи допълнителни санкции.

Още: Безопасни ли са стоките от Temu и Shein? Разкриха притеснителни данни