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Вълна от насилие: Две нападения с нож в училища в Полша само за два дни (ВИДЕО)

08 октомври 2026, 14:44 часа 755 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Вълна от насилие: Две нападения с нож в училища в Полша само за два дни (ВИДЕО)

Две нападения с нож в училища в Полша само за два дни. 15-годишен бивш ученик е нападнал хора с нож в начално училище в Лешчидул-Новини, близо до Варшава. Загинал е 37-годишна служителка на училището. Директорът и един учител са били ранени, докато се опитваха да спрат нападателя. Нараняванията им не са животозастрашаващи.

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Ден по-рано, на 7 октомври, 19-годишен младеж извърши нападение с нож в училище в Остроленка. Десет души бяха ранени, включително самият нападател.

Полицията предотврати и друго потенциално нападение в училище в град Шерпц, където беше задържан 17-годишен младеж, носещ два ножа. Според полския министър на вътрешните работи Марчин Кервински тийнейджърът е търсил в интернет информация как да извърши кърваво нападение.

Мотивите за нападението засега не са изяснени. Подобни случаи са рядкост в Полша, но през септември полицията задържа 13-годишен ученик по подозрение, че е подготвял нападение, като в раницата му беше открит нож.

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Полша нападение с нож училище
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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