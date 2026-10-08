Вълна от насилие: Две нападения с нож в училища в Полша само за два дни (ВИДЕО)

Две нападения с нож в училища в Полша само за два дни. 15-годишен бивш ученик е нападнал хора с нож в начално училище в Лешчидул-Новини, близо до Варшава. Загинал е 37-годишна служителка на училището. Директорът и един учител са били ранени, докато се опитваха да спрат нападателя. Нараняванията им не са животозастрашаващи.
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Ден по-рано, на 7 октомври, 19-годишен младеж извърши нападение с нож в училище в Остроленка. Десет души бяха ранени, включително самият нападател.
Полицията предотврати и друго потенциално нападение в училище в град Шерпц, където беше задържан 17-годишен младеж, носещ два ножа. Според полския министър на вътрешните работи Марчин Кервински тийнейджърът е търсил в интернет информация как да извърши кърваво нападение.
Мотивите за нападението засега не са изяснени. Подобни случаи са рядкост в Полша, но през септември полицията задържа 13-годишен ученик по подозрение, че е подготвял нападение, като в раницата му беше открит нож.
😱 Two knife attacks at schools in Poland in just two days: one person killed and 11 others injured On the morning of October 8, a 15-year-old former student attacked people with a knife at a primary school in Leszczydół-Nowiny, near Warsaw. A 37-year-old female school employee was killed. The school's principal and a teacher were injured while trying to stop the attacker. Their injuries are not life-threatening. Emergency services and an air ambulance were dispatched to the scene. A day earlier, on October 7, a 19-year-old man carried out a knife attack at a school in Ostrołęka. Ten people were injured, including the attacker himself. Police also prevented another potential school attack in the town of Sierpc, where a 17-year-old was detained carrying two knives. According to Polish Interior Minister Marcin Kierwiński, the teenager had been searching online for information on how to carry out a bloody attack.— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2026