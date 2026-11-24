Левски получи окончателен отказ за увеличаване на броя на привържениците си, които ще могат да присъстват на гостуването срещу Олимпик Марсилия в Лига Европа. Въпреки намесата на УЕФА и усилията на ръководството на "сините", френските власти не отстъпиха от решението си да допуснат едва 500 български фенове на "Стад Велодром". Причината е свързана със сериозни опасения за сигурността в деня на двубоя.

Левски удари на камък въпреки съдействието на УЕФА

От столичния клуб съобщиха, че са сезирали европейската футболна централа заради неспазването на правилото, според което поне 5% от капацитета на стадиона трябва да бъдат предоставени на гостуващите привърженици. УЕФА се е свързала с префектурата на департамент Буш-дю-Рон и местната полиция в опит да намери решение на проблема. Въпреки това френските власти категорично са отказали да отпуснат допълнителните 300 билета, за които настояват "сините".

Причината е, че срещата на 26 ноември е определена като високорискова. От префектурата посочват няколко допълнителни обстоятелства - високото ниво на терористична заплаха във Франция, планиран мащабен протест в деня на мача и недостатъчни полицейски ресурси за гарантиране на обществения ред.

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Левски с остра реакция срещу решението

От "Герена" не скриха разочарованието си от окончателната позиция на френските власти, която поставя в неприятна ситуация стотици български привърженици.

"ПФК "Левски" отново изразява своето остро несъгласие с това решение, което лишава стотици наши привърженици от възможността да подкрепят отбора на "Стад Велодром", въпреки че много от тях вече са организирали пътуването си и са направили разходи, за да присъстват на мача във Франция", написаха от клуба.

Въпреки ограниченията ръководството на Левски благодари на феновете за подкрепата и изрази увереност, че футболистите ще усетят присъствието на "синята" публика. Двубоят между Олимпик Марсилия и Левски от петия кръг на основната фаза на Лига Европа е в четвъртък, 26 ноември, от 19:45 часа българско време.

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