Стрелба по куче в Гърция

Куче е намерено простреляно в крака от неидентифициран нападател в района на Нафпактос в Западна Гърция, съобщи група за защита на животните през уикенда, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Животното, което е било в неизвестност от няколко дни, се е върнало в приют в лошо състояние, съобщи пред репортери доброволец, грижещ се за кучето. Доброволецът каза, че кучето е било уплашено, тежко ранено и страдало от сепсис.

„Приближих се и видях, че кучето е много тежко ранено. Веднага се обадих в община Нафпактос“, каза доброволецът. „Ако някой може да убие животно по този начин, със същия начин може да убие и човек.“

Ветеринарен лекар, който прегледа кучето, откри сачми в крака му, каза доброволецът. Кучето вече се възстановява.

Както община Нафпактос, така и асоциацията за защита на животните „Happy Tails“ са подали жалби до властите и са заявили, че очакват разследване за установяване на извършителя. ОЩЕ: Не се грижи за бездомните животни: Жена осъди Община Лесичово