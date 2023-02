Свалиха самолета, с който Пригожин предизвикваше Зеленски на дуел (ВИДЕО)

Информация, че това се е случило, се появи още снощи. Потвърждение обаче даде самият Пригожин в официалния си канал в Телеграм. Той твърди, че пилотът "извършил геройство", който приземил горящия самолет, но си изпълнил бойната задача. Не е ясно каква точно е била тя.

Има непотвърдени данни, че самолетът е свален с ракета "земя-въздух" "Стингър".

ОЩЕ: Русия си приписа победа в село до Бахмут, Украйна отрече

Prigozhin confirmed that a Su-24 was shot down, from which he previously challenged Zelenskyy to an air duel. (video). The plane was shot down over Bakhmut.



"The pilot performed a miracle, landed a burning plane," said Prigozhin.



🤷 Apparently the ejection seat didn't work. pic.twitter.com/XA0Qx77dBi