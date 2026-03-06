ЕС се сети: Трябва да увеличим военното производство

Войната в Близкия изток прави още по-неотложно за Европа да увеличи производството на ракети за противовъздушна отбрана и за отбрана срещу балистични ракети, заяви днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от Ройтерс.

„На фона на иранската криза стана много ясно, че Европа трябва да увеличи производството на ракети за противовъздушна отбрана и за отбрана срещу балистични ракети“, каза Кубилюс на съвместна пресконференция с полския вицепремиер и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

„Американците няма да могат да доставят достатъчно едновременно за страните от Залива, за техните собствени сили и за Украйна“, добави той.

