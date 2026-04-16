Свързана с Иран терористична група атакува Европа, разследват я в Северна Македония

Нова групировка "Ашаб Ал Ямин" (HAYI), за която се подозира, че има връзки с Иран, и която пое отговорност за антисемитски нападения в цяла Европа през март и април, включително подпалване на център на еврейската общност и синагога в Скопие, е обект на разследване от страна на властите в Северна Македония, предаде платформата De Re Militari.

ОЩЕ: Започна се: Хибридната война на Иран в Европа

Инцидентът в Скопие, за който организацията пое отговорност, се случи през великденския уикенд, като целта бяха синагогата и общностният център.

"Асхаб ал-Ямин" се е появила в началото на март и няма предишна активност. Смята се, че е "прикриваща група", която в някои случаи наема местни криминални лица или структури, свързани с проирански мрежи, за да извършват палежи, вандализъм и други актове.

На този етап няма информация за конкретни операции на групировката в България, нито арести, свързани с нея. Анализи за региона обаче казват, че Югоизточна Европа, включително страната ни, може да бъде "логистична зона" или по-слабо защитен регион, което е възможен риск от бъдещи действия при ескалация на напрежението между САЩ, Израел и Иран.

Атаки в Европа

Групировката пое отговорност за серия от атаки в Европа от последните месеци. През март в Северен Лондон трима мъже запалиха четири линейки на еврейската медицинска служба Хацола. Telegram канали, свързвани с иранска пропаганда, са поели отговорност за атаката в Лондон от името на групата.

ОЩЕ: Reuters: Хакери, свързани с Кремъл, са проникнали в български институции

В Париж на 28 март полицията предотвратила опит на двама непълнолетни да взривят устройство пред офис на Bank of America, като и този случай се свързва с групата.

Групата "Ашаб ал-Ямин" – известна още като "Харакат Ашаб ал-Ямин ал-Исламия" или "Хай", не е имала никакво онлайн присъствие преди 9 март тази година, показват проверки. За по-малко от месец обаче тя е свързвана с палежи и експлозии в Белгия, Нидерландия и Франция, както и с атаката в Лондон, всички извършени на фона на напрежението между САЩ, Израел и Иран.