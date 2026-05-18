Събраха умопомрачителната гаранция за бившия шеф на кабинета на Зеленски, той вече е на свобода

Пълната сума на гаранцията в размер на 140 милиона гривни на Андрий Ермак е била внесена на 18 май и така бившият ръководител на украинската президентска администрация вече е освободен от предварителния арест. Това обяви пресслужбата на Върховния антикорупционен съд на страната. Тя обаче не разполага с информация за това кой е внесъл сумата, равняваща се на около 2,73 милиона евро, предаде агенция УНИАН.

Желаещите да финансират сметката за гаранцията можеха да го направят през уикенда, но Върховният антикорупционен съд проверява наличието на средства през делничните дни. Ето защо, въпреки активното набиране на пари, Ермак прекара 16 и 17 май под предварително задържане.

Адвокатът му Игор Фомин отбеляза, че сумата е могла да бъде събрана още до вечерта на 15 май, но „ситуацията се проточи“ поради финансовия мониторинг и спецификите на банковата система, която „има затруднения при приемането“ на плащания.

Адвокатът на Ермак потвърди, че ще обжалва решението на Върховния антикорупционен съд относно превантивната мярка, наложена на клиента му.

Според източници на „Украинска правда“ са били направени около 200 плащания, включително и някои вноски от по 1 копейка. Общата събрана сума надхвърля 154 милиона гривни - т.е. близо 3 милиона евро.

❗️A new corruption scandal is unfolding around the Office of the President of Ukraine



Former Head of the Presidential Office Andriy Yermak has been officially charged in a $10.5 million money laundering case.



A court is now deciding whether to place him under arrest. The SAPO…

В какво е обвинен Андрий Ермак?

Бившият ръководител на канцеларията на Володимир Зеленски е обект на разследване по дело за корупционна схема на стойност 100 милиона долара, свързана с държавната ядрена компания „Енергоатом“. Обвинението срещу Ермак е за пране на пари - 10,5 млн. долара. Разследването по случая започна миналата година. Това е най-голямото разследване за корупция по време на мандата на Зеленски. Самият президент не фигурира в делото.

„Украинска правда“ съобщи на 16 април, позовавайки се на свои източници, че Ермак все още оказва влияние в президентската администрация. Той обмисля също да стане председател на Съвета на украинските адвокати или член на Висшия съдебен съвет - основният ръководен орган на съдебната система, твърдят източници на изданието.

