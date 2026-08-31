Мадона в гръцка носия срещу Джей Ло на гондола: Гърция и Италия във война за ваканциите на богатите

Това лято две европейски дестинации си съперничеха за ВИП туристите. Коя успя да привлече повече знаменитости - Гърция или Италия?

Мадона в носия и с рожден ден като гръцка сватба

За превръщането на Гърция в магнит за знаменитостите от цял свят се заговори в средата на август, когато Кралицата на поп музиката Мадона пристигна там, за да отпразнува 68-ия си рожден ден, пишат „Грийк рипортър“ и „Сън“. Певицата беше придружавана от по-младия си приятел Аким Морис и от пет от общо шестте си деца, както и от свита от верни приятели. За сцена на пищното си парти Мадона избра гръцкия остров Корфу, наричан от мнозина „Малката Италия“. Мадона е наела за една седмица уединена вила с частно пристанище при село Курамадес. На партито е имало вечеря на открито с традиционни гръцки ястия и местна музика, поднесена е била и торта с формата на сърце. А тържеството е напомняло по пищност типична за Корфу сватба, а не парти за рожден ден. Мадона е била с тоалет на „Долче и Габана“, който обаче е напомнял традиционните носии на остров Корфу, отбелязва един от най-известните гръцки дизайнери Висилиос Костецос. Така певицата е направила голяма реклама на остров Корфу, смятат модни експерти.

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Мадона е пътувала с хеликоптер и до Метеора, където е посетила Варлаамския манастир и е разговаряла с неговия игумен. Тя е останала там три часа и е била силно впечатлена от атмосферата. Освен това певицата е била три дни на остров Патмос, допълва „Грийк рипортър“. Там тя е посетила Пещерата на Апокалипсиса – свещено място, което се асоциира с виденията на Свети Йоан. Самата Мадона описа Патмос като „магически остров“ и каза, че там е почувствала присъствието на Бог. В пост в социалните мрежи Мадона разказа, че е била за първи път на Патмос, когато е била бременна в седмия месец със сина си Роко Ричи.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пък отправи приветствие към Мадона в „Инстаграм“, като заяви, че е много щастлив, че тя е прекарала невероятни мигове в Гърция, и я покани догодина да се завърне обратно в страната му.

Мадона постна в социалните си канали ключови моменти от посещението си в Гърция което привлече интереса на последователите й към гръцката култура, гръцките пейзажи, гръцката кулинария и гръцките обичаи.

В миналото Мадона избираше Италия за лятната си ваканция и за празнуването на рождения си ден, припомнят медиите.

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Кои други ВИП гости избраха Гърция

Испанското кралско семейство

В Гърция са летували тази година и испанският крал Фелипе VI, кралица Летисия и двете им дъщери – принцеса Леонор и инфантата София. От кралския двор отказаха коментар, тъй като става дума за частно пътуване. Гърция има специална връзка с испанската династия. Майката на крал Фелипе vi - кралица София, е родена там и в страната все още живеят роднини на испанското кралско семейство.

Вероятно испанското кралско семейство е летувало в резиденция на нидерландския крал Вилем-Александър и кралица Максима на полуостров Пелопонес. В имота има басейн, тенис корт, частен плаж и частно пристанище, пишат „Ола“, „Пийпъл“ и „Прототема“.

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Парис Хилтън

Наследничките на хотелиерския клан Хилтън – Парис и Ники Хилтън, също са летували със семействата си в Гърция тази година. Те са избрали остров Санторини.

Матю Макконъхи, Кейти Пери, Джъстин Трюдо, Никол Кидман

На остров Миконос това лято са почивали американският актьор Матю Макконъхи, актьорът и продуцент Кевин Харт, рапърът Лудакрист. На Миконос е летувала и американската певица Кейти Пери заедно с новия си партньор – бившия канадски премиер Джъстин Трюдо. На острова са били това лято и колумбийската дива София Вергара, и холивудските звезди Никол Кидман и Зоуи Селдана, както и баскетболната легенда Майкъл Джордан.

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Певецът Джъстин Бийбър и семейството му са предпочели да летуват на остров Спецес, след което са се разходили и из Пелопонес.

Американската актриса Кейт Хъдсън с цялото си семейство е избрала да обиколи това лято островите Споради, а после и Атинската ривиера.

Залязва ли славата на Италия?

Залязва ли славата на Италия като предпочитана дестинация за знаменитостите от цял свят и изгрява ли звездата на Гърция в тази насока, питат се гръцки медии, сред които „Грийк рипортър“. На Ботуша обаче са на друго мнение. „Ел“ и „Скай Ти Джи 24“ съобщиха, че и тази година страната е била избрана от много знаменитости за лятната им ваканция.

София Вергара може и да е била през август на Миконос, но отпразнува 54-ия си рожден ден преди това през юли в Италия - на остров Капри и после на остров Понца.

На остров Капри са били и американският актьор Джордж Клуни и съпругата му Амал, придружавани от двете им деца. След няколкодневен престой в луксозен хотел на острова, двойката се е отправила към Позитано на Амалфийското крайбрежие

На Амалфийското крайбрежие това лято е пуснала котва и яхтата на испанския тенисист Карлос Алкарас, придружаван от мистериозна млада дама.

През лятото остров Капри се е оказал буквално окупиран от охранители, тъй като там е летувала мароканската принцеса Лала Салма, бивша съпруга на мароканския крал Мохамед VI.

На Капри са почивали това лято и Пиер Казираги, най-малкият син на монакската принцеса Каролин, заедно със съпругата си, както и журналистката и модел Беатриче Боромео.

Цяло лято из Италия са обикаляли на сватбено пътешествие младоженците Дуа Липа и Калъм Търнър. Двойката се ожени на 6 юни на остров Сицилия в имението „Вила Валгуарнера“ в град Багерия в района на Палермо. След това те са се отправили към Тропеа в Калабрия, направили са тур в Базиликата, Кампания и Лацио и накрая са се озовали в Агридженто в Тоскана, като всеки един етап от този меден месец насред жежкото италианско лято е бил надлежно проследен от италианските светски хроникьори.

Американската актриса Селена Гомес е празнувала 34-ия си рожден ден в Тоскана в компанията на съпруга си Бени Бланко.

Освен на Миконос това лято Джъстин Бийбър и семейството му са били засечени и в Италия, в луксозен курорт на остров Сицилия.

Актрисата Джесика Алба заедно с приятеля си Дани Рамирес са избрали за ваканцията си Порто Ерколе в провинция Гросето в областта Тоскана.

Дженифър Лопес придружавана от децата си, е летувала във Венеция, откъдето публикува видео в гондола, отдаващо почит на емблематичния клип на хита на Мадона Like a Virgin, заснет през 80-те години в Града на каналите.

След като разбуниха духовете с предполагаем инвестиционен туристически проект в Албания, дъщерята на президента на САЩ Иванка Тръмп и съпругът й Джаред Къшнър, са почивали в Италия. Те са били засечени на борда на луксозната яхта на американския посланик в Италия Тилман Фертита, акостирала в Порто Черво на остров Сардиния.

Самият Тилман Фертита от няколко месеца пътува с яхтата си „Броудуолк“ покрай италианските брегове и спира на редица места в рамките на необичайна дипломатическа обиколка, целяща да укрепи поразклатените двустранни отношения и организирана и по повод 250-ата годишнина от Декларацията за независимост на САЩ. През юли 117-метровата яхта на Фертита, плаваща под флага на Каймановите острови, навлезе във Венецианската лагуна, ескортирана от катери на италианската полиция. Това обаче предизвика протести от страна на местните жители, които от години водят битка срещу свръхтуризма и присъствието на огромни плавателни съдове във Венецианската лагуна. Протестите бяха подхранени и от политиката, водена от Вашингтон и от нападките от страна на президента на САЩ срещу италианския премиер Джорджа Мелони заради отказа на Италия да се намеси във войната в Иран.

Що се касае от самата Мелони, тази година тя избра да почива първо на остров Сардиния, а след това се оттегли на по-продължителна ваканция в района на Челие Месапика в Долината на Итрия в южната италианска област Пулия. Там тя беше с дъщеря си и с приятели. Мелони прекъсна ваканцията си за кратко на два пъти. Първо за да присъства на церемонията по откриването на Средиземноморските игри в Таранто, където обаче бе посрещната с освирквания от някои зрители. После Мелони отиде в Аматриче по повод 10-годишнината от катастрофалното земетресение, станало там, като този път освирквания за нея нямаше.

Не се сбъднаха твърденията на италиански медии, че и тази година, подобно на миналата, Мелони ще летува и в Гърция. Миналата година тя беше с дъщеря си на Цикладските острови и беше разкритикувана от опозиционни политици, че хвали прелестите на Италия, но избира да почива в Гърция.

Впрочем повечето италиански политици тази година почиваха на италианска територия, обобщава „Скай Ти Джи 24“. Външният министър Антонио Таяни беше на ваканция във Фиуджи в Лацио и в Санта Маринела пак в Лацио. Вицепремиерът Матео Салвини прекара ваканцията си във Флоренция, във Форте дей Марми и в Марина ди Пиетрасанта в Тоскана, както и в планините на Пинцоло в Тренто. Председателят на Камарата на депутатите Лоренцо Фонтана беше в Гаргано в Пулия. А председателят на Сената Иняцио Ла Руса беше в Рагална в подножието на вулкана Етна в Сицилия.

По материали на БТА.