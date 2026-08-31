Украйна порази логистичен център на Wildberries в Екатеринбург, Русия отвърна с атака по "Нова поща" в Одеса (ВИДЕО)

Ударни дронове са атакували логистичния център на най-големия руски онлайн магазин Wildberries в Екатеринбург тази сутрин, 31 август. Един от дроновете е паднал на няколко метра от склада, съобщи проукраинският мониторингов канал Exilenova+. Изглежда обаче, че центърът на Wildberries, известен като "руския Amazon" (Киев твърди, че компанията помага с логистиката на руската армия), отново не се е възпламенил, а само небостъргач в близост пуши. Има вероятен удар по високоетажната сграда.

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За удара по логистичния център потвърждава и губернаторът на Свердловска област Денис Паслер. "Днес регионът беше подложен на поредна въздушна атака от врага. Силите на руското Министерство на отбраната, авиацията и средствата за противовъздушна отбрана, както и мобилните пожарни екипи, реагират на ситуацията. Дронове и отломки са ударили жилищни сгради и логистичен център. Няма жертви. Информацията за евентуални жертви се уточнява. Засечени са пожари. Всички служби за спешна помощ работят. Провежда се евакуация", написа той малко след 10 ч.

"Заплахата от атака с дронове в региона остава! Бъдете бдителни и запазете спокойствие. Потърсете укритие и спазвайте правилата за безопасност, докато заплахата от атака с дронове в региона не отмине. Ако забележите дрон във въздуха или откриете отломки, незабавно се обадете на 112. Напомням ви, че публикуването на снимки и видеоклипове, документиращи последствията от вражеските атаки с дронове, е забранено. Не помагайте на врага в престъпните му дейности", зове Паслер в Telegram.

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Според руското Министерство на отбраната през нощта са били свалени 239 украински дрона над териториите на областите Белгород, Брянск, Воронеж, Калуга, Курск, Липецк, Орел, Ростовска, Самарска, Саратовска, Тамбовска, Тулска, Московска област, Краснодарския край, анексирания Крим и над Черно море. Броят на пострадалите в резултат на ракетната атака на украинските въоръжени сили срещу Белгород от вчера пък е нараснал до 16, като двама души са загинали, твърди временно изпълняващият длъжността губернатор.

Атака и срещу Украйна

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е нанесла атака срещу Украйна с управляема ракета „въздух-въздух“ Х-59 и 121 безпилотни летателни апарата. Общо 96 руски дрона са били свалени или неутрализирани, управляемата ракета „въздух-въздух“ Х-59 не е успяла да достигне целта си, удари от въздушни средства са регистрирани на 11 места, а падане на отломки от свалени летателни апарати са паднали на 8 места.

Един човек е ранен в резултат на руска атака в Днепропетровска област, а двама - при нападение през нощта срещу Запорожие, посочват местните власти. Като цяло двама души са загинали, а още трима са ранени в резултат на руски обстрел на Запорожие и Запорожка област през последните 24 часа, заяви областната администрация.

Руските въоръжени сили са атакували и склад на „Нова Поща“ в Одеска област. Регионалното полицейско управление в Одеса потвърди - имало е пожар, който вече е потушен.

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