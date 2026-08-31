Клиентите на Kaufland превърнаха 1 млн. върнати опаковки в помощ за пострадалите от наводненията

Благодарение на машините за рециклиране 20 000 евро бяха дарени към БЧК

Клиентите на Kaufland България превърнаха 1 млн. върнати опаковки в помощ за пострадалите от наводненията. През последните 12 месеца те използваха възможността да връщат PET бутилки и кенове в Станциите за рециклиране на Kaufland и при натискането на бутон “Дарение” бяха събрани 20 000 евро за Българския Червен кръст.

Събраните средства са дарение към БЧК за Фонда за подпомагане на пострадалите от бедствия в страната и към екипите, работещи на терен. „Избрахме да направим дарението именно сега, за да може част от него да бъде разпределена в помощ на пострадалите от опустошителното наводнение в с. Струмяни. Всяка върната бутилка изразява желанието на нашите клиенти не само да правят добро за природата, но и да подкрепят най-нуждаещите се наши съграждани в моменти, когато те имат най-много нужда от това”, подчерта при дарението на сумата изпълнителният директор на Kaufland България Иван Чернев.

Дарението беше получено от главния секретар на БЧК д-р София Стоименова. „Всяка върната опаковка, превърната в дарение, е не само грижа за природата, но и малък жест с реален резултат за човек, който се нуждае от помощ. Благодарим на Kaufland и на неговите клиенти за доверието и съпричастността. Средствата ще подкрепят усилията на Българския Червен кръст да помага на пострадалите от бедствия в страната, когато помощта е най-необходима“, заяви д-р София Стоименова.

Kaufland дава възможност на клиентите си да връщат опаковки за рециклиране в общо 11 станции в шест града в страната. Те приемат PET бутилки и алуминиеви кенове до 3 литра. За всяка върната опаковка клиентите получават ековаучер на стойност 2 евроцента, който могат да използват при пазаруване в магазина или да дарят в полза на БЧК. Възможността клиентите да даряват стойността на своите ековаучери беше въведена от ритейлъра през септември 2024 г. и дава възможност всеки клиент лесно да подкрепи каузите на БЧК.

Към момента станциите за рециклиране са разположени в следните 11 магазина – София (бул. „Царица Йоанна“ №97 , ул. „Филип Аврамов“ №3 и бул. „Ген. Тотлебен“ № 36, ул.„Скопие“ №1, бул. „Г.М. Димитров“ №12), Пловдив (бул. „Цариградско шосе“ № 94 и ул.„Брезовско шосе“ №127 ), Варна (ул. „Д-р Петър Скорчев“ №2), Бургас (ул. „Янко Комитов“ 8 ), Велико Търново (ул. „Краков“ 2Б ) и Плевен (ул. „Сан Стефано“ 80).