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"Съществени планове" и "няколко идеи": Белият дом и Кремъл с първи думи след преговорите за Украйна

06 септември 2026, 6:52 часа 972 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
"Съществени планове" и "няколко идеи": Белият дом и Кремъл с първи думи след преговорите за Украйна

След като приключиха преговорите в Кремъл между американските пратеници на Тръмп и руския диктатор Владимир Путин за прекратяване на войната в Украйна - в международните медии започна да се появява и информация за резултата от тях. Информациите за постигнатия резултат все още са оскъдни, като повече подробности се обещават за следващите седмици. Същеверменно днес предстои среща на пратениците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и в Украйна.

"Съществени планове" за Украйна в Москва

Белият дом заяви, че пратениците на президента Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, са обсъдили "съществени планове" за Украйна с Владимир Путин по време на посещението си в Москва, предаде френският вестник Le Monde.

"Следващите стъпки ще бъдат обявени през идните седмици и пратениците очакват с нетърпение да проведат също толкова продуктивни срещи на 6 септември в Украйна", заяви служител на Белия дом в изявление пред AFP.

"Редица идеи" за прекратяване на войната

Кремъл заяви, че руският диктатор Владимир Путин е провел „изключително откровени“ разговори с американски пратеници относно начините за прекратяване на войната в Украйна, като американците са предложили „няколко идеи“ по време на „изключително откровените“ дискусии .

„Американските представители се подготвиха щателно за това пътуване. Те не само потвърдиха обичайния си интерес към бързо прекратяване на военните действия, но и представиха редица идеи за възможни пътища за уреждане на конфликта“, каза съветникът на Кремъл Юрий Ушаков пред репортери, включително пред АФП. „Разговорът беше конструктивен, изключително откровен и основан на доверие “, добави той, уточнявайки, че руската страна „е изразила увереност в постигането на поставените цели".

Нови идеи от Москва май няма?

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Френският вестник Le Monde отчита, че на брифинга си в ранните часове в неделя помощникът на Путин Юрий Ушаков, както винаги скучен и стоически настроен, не поясни дали тези „идеи“ са наистина нови, с предложения, способни да прекъснат безизходицата в преговорите. Най-важното е, че съветникът на Кремъл не каза нищо за отговора на Владимир Путин на тези американски предложения. И не спомена никакви нови „идеи“, представени от Москва. ОЩЕ: Ще има какво да си спомняме на пенсия: Срещата на Путин с пратениците приключи

Кой още е участвал в срещата в Кремъл?

Междувременно в социалните мрежи се появи информация и кой още освен двамата пратеници се е срещал с Путин в Москва.

В платформата "Х" журналистът от Axios Барак Равид обяви, че към Къшнър и Уиткоф са се присъединиха служители от Съвета за национална сигурност, Държавния департамент и Министерството на финансите, за да обсъдят предложения за постигане на мир в този конфликт. Двете страни обсъдили съществени планове за следващи стъпки, които ще бъдат обявени през следващите седмици, и очакват с нетърпение също толкова продуктивни срещи утре в Украйна.“

След Москва - на ред е Киев

Двамата американски пратеници се надяват на „също толкова продуктивни срещи“ в Украйна, след като проведоха разговори с руския президент Владимир Путин в Москва за прекратяване на войната, съобщават американски представители, пише BBC.

Според Белия дом, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще кацнат в Киев в неделя, след като в събота са „обсъдили съществени планове за следващи стъпки“ с Путин.

Все още не е ясно точно какви са те, но се очаква обявяване през следващите седмици, тъй като усилията за прекратяване на войната в Украйна набират скорост.

Това ще бъде първото посещение на водещите преговарящи на президента на САЩ Доналд Тръмп в столицата на Украйна. Путин и украинският президент Володимир Зеленски се споразумяха да спрат взаимните си удари по столиците за три дни. ОЩЕ: Путин: Приятно се работи с Уиткоф и Къшнър

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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