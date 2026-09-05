Хулио Веласкес похвали ЦСКА 1948 и отправи сериозно предупреждение към ЦСКА преди мача за Суперкупата

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите след края на мача с ЦСКА 1948. "Сините" постигнаха минимален успех с 1:0 над миналогодишния вицешампион в мач от осмия кръг на Първа лига. Хуан Переа отбеляза единственото попадение на "Герена", реализирайки една от малкото опасни ситуация в целия двубой. По този начин Левски оглави класирането в родния елит с пълен актив от 24 точки.

Хулио Веласкес говори след победата над ЦСКА 1948

Веласкес отдаде значимото на днешния съперник, като похвали "червените" за представянето им през миналия сезон: "Труден съперник. Важно е да си припомним, че този отбор завърши на второ място през миналия сезон. Мачът е труден, но неслучайно. ЦСКА 1948 заслужи да бъде на второ място през миналата кампания. Участваха и в евротурнирите, играха страхотно срещу Панатинайкос. Така че е важно да сложим този двубой в подходящия контекст. Мисля, че като цяло направихме добър мач."

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"Когато играем срещу ЦСКА 1948, е важно да разпознаем моментите, в които да изострим атаката, защото те имат добра структура. Трябва да познаваме моментите, в които да оказваме преса, да намираме човека между линиите, защото и те в нападение много често си сменят позициите, много са подвижни и мобилни и това ни затруднява. Затова беше важно днес да се защитаваме компактно и с качество, и да виждаме моментите, в които да започваме нашата преса. Мисля, че се справихме добре с това. Днешният двубой беше наистина много труден, защото трябваше да водим много битки в хода на 90-те минути и да усещаме моментите, в които да създаваме опасностите", продължи испанският специалист.

"Не обичам да говоря като цяло за индивидуалности", каза Веласкес на въпрос относно Хуан Переа, чийто гол за втори пореден мач се оказа ключов за успеха на Левски. "Но е много важно и за него, и за отбора. Много съм щастлив за него и за отбора. Според мен заслужавахме тази победа. На база на представянето през 90-е минути заслужихме победата. Не е лесно да спечелиш срещу ЦСКА 1948."

"Влизаме с намерение за победа"

За Левски предстои сблъсък с вечния съперник ЦСКА за Суперкупата на България. Двубоят ще се изиграе на 9 септември, сряда, на Националния стадион "Васил Левски" от 18:30 часа. По този повод Веласкес заяви: "Сега е най-важното да се възстановим. Да видим кое сме направили добре, кое не, в този двубой. Да получим информация и от медицинския щаб за някои от футболистите, тъй като някои бяха много уморени в края на сблъсъка. Но това е нормално. Нашата цел, естествено, е да спечелим мача срещу ЦСКА. Имаме страхотна възможност да вземем купа срещу много сериозен съперник. Нашата цел е ясна. Влизаме в този мач с намерение за победа."

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