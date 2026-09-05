КГБ и ГРУ сега ще чакат украинските дронове в кабинетите си

Сега КГБ и ГРУ ще чакат кога украински дрон ще пристигне директно в кабинетите им. Това заяви европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс, коментирайки вчерашната атака на Русия срещу централата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Киев.
"Путин върна войната в Русия: той ескалира, а след това украинците отговарят с огледални мерки. Ето как Путин унищожи повечето рафинерии в Русия, постигна отмяна на международните полети, а сега КГБ и ГРУ ще чакат украински дрон да влети в офисите им", написа еврокомисарят в социалната мрежа Х.
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Putin brought war back to Russia: he escalates, then Ukrainians answer w mirror measures. That’s how Putin got majority of refineries in Russia destroyed, lost international flights, and now KGB & GRU will wait for 🇺🇦 drone to fly into their offices ↓https://t.co/E4CNOZmn8O— Andrius Kubilius (@KubiliusA) September 5, 2026
Заглавната снимка е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI.