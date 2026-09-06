Кога и къде да гледаме Никола Цолов в основното състезание за Гран при на Италия?

След дълго чакане лятната пауза във Формула 2 най-накрая приключи. За българските фенове на моторните спортове това е повече от добра новина, тъй като отново ще можем да гледаме Никола Цолов в болид. За пилотите от Формула 2 предстои едно от състезанията с най-големи традиции. Днес, на 6 септември, ще се състои основното състезание за Гран при на Италия, което се провежда на легендарната писта "Монца".

Гран при на Италия: Начален час и ТВ

Никола Цолов влезе в лятната пауза като лидер в генералното класиране на Формула 2. Той събра общо 167 точки в пърите 9 кръга, а в спринта за Гран при на Италия записа още 4 пункта срещу името си. Така, със 171 точки, Българския лъв води на втория Габриеле Мини с цели 24 пункта разлика. Легендарната писта "Монца" е с дължина 5.793 километра, а Никола Цолов и съотборниците му ще трябва да я обиколят 30 пъти в основното състезание.

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Кога можем да гледаме Никола Цолов в основното състезание?

След като се отдалечи още повече от втория Габриеле Мини на спринта вчера, Никола Цолов ще може да натрупа още по-солидна предина в основното състезание. То е насрочено да се проведе с начален час 10:45 ч. българско време.

Коя телевизия ще предава основното състезание за Гран при на Италия?

Основното състрезание за Гран при на Италия ще бъде излъчвано пряко в българския телевизионен ефир. А каналът, по който ще бъде предавано е Diema Sport 3. Ако нямате възможност да гледате основното състезание на Никола Цолов на живо, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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