Байерн Мюнхен направи нещо невиждано в Германия от почти 2 години

Германският колос Байерн Мюнхен допусна грешна стъпка в първенството. Баварците завършиха наравно 0:0 с Шалке във втория кръг от Бундеслигата. Така отборът на Венсан Компани не успя да отбележи гол за първи път в 59 официални мача. Луис Диас беше най-близо до това да изведе Байерн напред, но бившият нападател на Ливърпул пропусна шансове в ситуации един на един срещу вратаря и преди, и след почивката.

Байерн Мюнхен и Шалке завършиха наравно

След като започна сезона с разгромна победа с 5:1 срещу Щутгарт и победа с 4:1 над отбора от втора лига Оснабрюк в Купата на Германия, треньорът на Байерн реши да направи ротация в състава си. Хари Кейн и Майкъл Олисе наблюдаваха от пейката, докато съотборниците им доминираха в притежанието на топката, но не успяха да се възползват от това в хаотичното си представяне през първото полувреме. Капитанът на Англия влезе в игра след почивката, но едва след появата на Олисе и Джамал Мусиала, когато оставаха 35 минути до края, Байерн започна да засилва натиска.

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Конрад Лаймер стреля от близко разстояние, но топката се отби в страничната мрежа, а след това Кейн принуди бившия вратар на Ливърпул Лорис Кариус да направи невероятно спасяване с върха на пръстите си след късен удар, насочен към горния ъгъл. Това беше най-близкото, до което Байерн успя да пробие компактната и дисциплинирана отбрана, като Шалке удържа резултата и спечели първата си точка за новия сезон.

За първи път в 67 кръга от Бундеслигата - почти две години - Байерн Мюнхен няма да завърши кръга на върха в класирането. Следващият мач на рекордните шампиони е в Шампионската лига срещу Бодо/Глимт в Мюнхен в четвъртък, преди да гостуват на новодошлия в Бундеслигата Елверсберг в неделя, 13 септември.

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