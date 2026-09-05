Войната в Украйна:

Байерн Мюнхен направи нещо невиждано в Германия от почти 2 години

05 септември 2026, 22:08 часа 464 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Байерн Мюнхен направи нещо невиждано в Германия от почти 2 години

Германският колос Байерн Мюнхен допусна грешна стъпка в първенството. Баварците завършиха наравно 0:0 с Шалке във втория кръг от Бундеслигата. Така отборът на Венсан Компани не успя да отбележи гол за първи път в 59 официални мача. Луис Диас беше най-близо до това да изведе Байерн напред, но бившият нападател на Ливърпул пропусна шансове в ситуации един на един срещу вратаря и преди, и след почивката.

Байерн Мюнхен и Шалке завършиха наравно

След като започна сезона с разгромна победа с 5:1 срещу Щутгарт и победа с 4:1 над отбора от втора лига Оснабрюк в Купата на Германия, треньорът на Байерн реши да направи ротация в състава си. Хари Кейн и Майкъл Олисе наблюдаваха от пейката, докато съотборниците им доминираха в притежанието на топката, но не успяха да се възползват от това в хаотичното си представяне през първото полувреме. Капитанът на Англия влезе в игра след почивката, но едва след появата на Олисе и Джамал Мусиала, когато оставаха 35 минути до края, Байерн започна да засилва натиска.

ОЩЕ: Определиха фаворитите в тазгодишното издание на Шампионска лига - прогнозират изненадващ победител

Хари Кейн, Байерн Мюнхен Шалке 2026

Конрад Лаймер стреля от близко разстояние, но топката се отби в страничната мрежа, а след това Кейн принуди бившия вратар на Ливърпул Лорис Кариус да направи невероятно спасяване с върха на пръстите си след късен удар, насочен към горния ъгъл. Това беше най-близкото, до което Байерн успя да пробие компактната и дисциплинирана отбрана, като Шалке удържа резултата и спечели първата си точка за новия сезон.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

За първи път в 67 кръга от Бундеслигата - почти две години - Байерн Мюнхен няма да завърши кръга на върха в класирането. Следващият мач на рекордните шампиони е в Шампионската лига срещу Бодо/Глимт в Мюнхен в четвъртък, преди да гостуват на новодошлия в Бундеслигата Елверсберг в неделя, 13 септември.

ОЩЕ: Байерн Мюнхен откри новия сезон с разгром! Нова звезда засенчи безличен Хари Кейн в дебюта си

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Байерн Мюнхен Шалке бундеслига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес