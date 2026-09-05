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Путин: Приятно се работи с Уиткоф и Къшнър

05 септември 2026, 21:47 часа 625 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Путин: Приятно се работи с Уиткоф и Къшнър

В момента все още продължава срещата между Владимир Путин и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Кремъл. При посрещането им Путин заяви, че ситуацията, която двете страни ще обсъдят, е "сложна". Той предаде благодарности на американския президент Доналд Тръмп и добави, че с Уиткоф и Къшнър е винаги комфортно да се работи.

Уиткоф, за когото това е осма среща с Путин, от своя страна благодари на господаря на Кремъл за срещата и нарече взаимодействието си с него едно "от най-хубавите и запомнящи се преживявания". 

"Преди да започнем, искам да ви помоля да предадете най-добри пожелания и благодарности на президента на Съединените щати господин Тръмп. Разбирам, че като цяло той влиза в сложна ситуация, но въпреки това не спира опитите си за решаване на конфликта", каза Путин. 

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Подобни контакти винаги "са от полза", каза още той в началото на срещата.

След това журналистите напуснаха залата и срещата продължава при закрити врати.

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Снимка: kremlin.ru

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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