Победиха световната рекордьорка във високия скок за втора поредна година в Диамантената лига

Рекордьорката в скока на височина Ярослава Магучих изпусна трофея в Диамантената лига за втора поредна година. Украинката, която подобри върховото постижение на Стефка Костадинова от 2.09 метра с един сантиметър, остана втора във финалния турнир от най-престижната верига по лека атлетика. Тя завърши надпреварата в Брюксел с 1.99 метра. Трофеят с 2.01 метра грабна австралийката Елинор Патерсън, която триумфира за първи път.

Патерсън победи Магучих за втори пореден път и грабна диамантения трофей

За Патерсън, която е световната шампионка в скока на височина от Юджийн 2022 и двукратна носителка на трофея от Игрите на Британската общност, това е втора поредна победа над Магучих. Само преди седмица тя надделя на турнира в Хайлброн. Сега австралийката бе над всичките в сектора в Брюксел, като единствена преодоля летвата на 2.01 метра от третия си опит. След това Патерсън атакува и 2.03 метра, но не успя.

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Сънародничката на Патерсън - Никола Олислагерс, която вдигна диамантения трофей през миналата година, завърши трета с 1.95 метра. Ангелина Топич от Сърбия постигна същия резултат, но имаше повече неуспешно опити преди това, и затова остана четвърта. Украинката Ирина Герасченко се нареди на петата позиция с 1.88 метра. За най-добрите атлетки в сектора на висок скок предстои участие на първото в историята "World Athletics Ultimate Championship". Надпреварата, от която ще се определят "абсолютните световни шампиони" в леката атлетика ще се проведе от 11 до 13 септември в Будапеща, Унгария.

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