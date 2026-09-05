След 3,5 часа обяд пратениците на Тръмп най-после се отправиха на среща с Путин (ВИДЕА)

Пратениците на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър прекараха последните три часа и половина на обяд в Москва в компанията на специалния пратеник на Владимир Путин Кирил Дмитриев, който ги посрещна на летището и не се отдели от тях.
Бизнес обядът е бил в заведение на улица "Трубная" в центъра на Москва. Според руски медии и репортажи от мястото, става въпрос най-вероятно за ресторант "Аврора". Районът около ресторанта в центъра на руската столица е бил под засилена охрана и блокиран за външни посетители от службите за сигурност.
A landmark moment: The motorcade carrying U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner enters the Kremlin grounds in MoscowHigh-stakes diplomacy and heavyweight moves right in the heart of the Russian capital! pic.twitter.com/CNgXHz0pwN— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 5, 2026
Moment US special envoys Steve Witkoff and Jared Kushner arrive at the Kremlin for talks with Vladimir Putin pic.twitter.com/EZFHnjXPmW— Viory Video (@vioryvideo) September 5, 2026
Преди минути най-после колоната с Уиткоф и Къшнър влезе на територията на Кремъл, където се очаква те да се срещнат с Путин.
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Припомняме, че днес следобяд стана ясно, че Путин е наредил да не се нанасят удари по Киев от полунощ в продължение на три дни заради визитата на двамата пратеници, които утре трябва да отпътуват за украинската столица.
Russian President Vladimir Putin is now meeting with Steve Witkoff and Jared Kushner at the Kremlin. https://t.co/ViG86tVhZ2 pic.twitter.com/gtZyG65mgP— Tabz (@TabzLIVE) September 5, 2026