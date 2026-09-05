Кабинетът "Радев":

След 3,5 часа обяд пратениците на Тръмп най-после се отправиха на среща с Путин (ВИДЕА)

05 септември 2026, 20:37 часа 597 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След 3,5 часа обяд пратениците на Тръмп най-после се отправиха на среща с Путин (ВИДЕА)

Пратениците на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър прекараха последните три часа и половина на обяд в Москва в компанията на специалния пратеник на Владимир Путин Кирил Дмитриев, който ги посрещна на летището и не се отдели от тях.

Бизнес обядът е бил в заведение на улица "Трубная" в центъра на Москва. Според руски медии и репортажи от мястото, става въпрос най-вероятно за ресторант "Аврора". Районът около ресторанта в центъра на руската столица е бил под засилена охрана и блокиран за външни посетители от службите за сигурност.

Преди минути най-после колоната с Уиткоф и Къшнър влезе на територията на Кремъл, където се очаква те да се срещнат с Путин.

Още: Путин нареди спиране на ударите по Киев

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Припомняме, че днес следобяд стана ясно, че Путин е наредил да не се нанасят удари по Киев от полунощ в продължение на три дни заради визитата на двамата пратеници, които утре трябва да отпътуват за украинската столица.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
мирни преговори Москва Русия Джаред Къшнър война Украйна мир Украйна Стив Уиткоф
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес