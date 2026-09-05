Секретът падна: Шведски самолет-радар лети в небето над Украйна

Шведският самолет за въздушно наблюдение ASC 890 извършва бойни полети над украинска територия. Това бе най-после официално повърдено на сайта на украинското Министерство на отбраната в съобщение с вчерашна дата, 4 септември 2026 г. Информацията е важна предвид факта, че до момента имаше единствено спорадични неофициални съобщения на отделни военни анализатори за полетите на шведския самолет за далечно радиолокационно откриване ASC 890 (Saab 340). Сега украинското министерство за първи път го включи в официалния си доклад за западния авиопарк, който е предоставен на страната от съюзниците й.

Припомняме, че Швеция обяви, че се готви да прехвърли самолета през май 2024 г. заедно с 16-ия си пакет военна помощ за Киев, на стойност приблизително 1,25 милиарда долара. Украйна потвърди прехвърлянето година по-късно, през август 2025 г., а самолетът е започнал да извършва бойни полети приблизително седем месеца по-късно, през март 2026 г.

Оттогава анализатори периодично съобщаваха за следи от самолета в украинското небе. Например, на 20 март 2026 г. руски Telegram канал публикува видеоклип, за който се твърди, че показва самолета в хоризонтален полет, като на заден план се чува украинска реч. По това време обаче не можеха да бъдат потвърдени нито точната дата, нито местоположението на кадрите, пише Defence Blog.

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ASC 890 е базиран на реактивен самолет Saab 340 и е лесно разпознаваем по отличителния си правоъгълен обтекател над фюзелажа. В него се помещава активен фазиран радар Erieye, способен да открива самолети и кораби на разстояние до 450 километра, обикновено работещ на височина от приблизително 6 км. Според наличната информация, самолетът има екипаж от шест души.

Според Defence Blog, този самолет функционира едновременно като летяща радарна станция и команден пункт. Той е способен да открива руски самолети, крилати ракети и дронове много преди наземните радари да ги засекат, и след това да предава тези данни на украинските пилоти на изтребители.

Преди прехвърлянето, според публикацията, Швеция е имала два такива самолета на въоръжение – и двата очевидно са били изпратени в Украйна, което временно оставя шведските ВВС без собствен въздушен патрул, докато не пристигнат самолети, които да ги заменят. Шведски военни служители, коментирайки слуховете за забавяния през пролетта на 2025 г., обясниха, че част от забавянето на доставката е свързано с модификация на системите за обмен на данни, за да може самолетът да комуникира с украинските F-16.

Украинското министерство на отбраната отбелязва, че ASC 890 е интегриран в мащабна система за противовъздушна отбрана заедно със западните изтребители. Ядрото на тази мрежа се формира от F-16, прехвърлени през 2024 г. от Дания, Нидерландия, Норвегия и Белгия.

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Заглавната снимка е илюстративна.