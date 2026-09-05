Шампионът Левски излъга "майсторите" от Бистрица и се откъсна на върха в Първа лига

Шампионът Левски продължава безгрешната си серия в Първа лига. "Сините" постигнаха минимален успех с 1:0 срещу миналогодишния вицешампион ЦСКА 1948 в мач от осмия кръг на първенството. Единственото попадение на "Герена" бе дело на Хуан Переа. По този начин отборът на Хулио Веласкес оглави класирането с пълен актив от 24 точки. "Червените" пък остават на четвъртата позиция с 16 пункта.

Минимален успех за Левски над ЦСКА 1948

"Сините" започнаха по-активно и още в първите минути създадоха работа на стража на бистричани Алекс Божев. Хевертон намери Мазир Сула на добра позиция в наказателното поле, но той не успя да нанесе хубав удар. Въпреки че футболистите на Левски диктуваха случващото се на терена, те не успяваха да застрашат вратата на ЦСКА 1948. Гостите пък се опитваха да изненадат съперника на контраатака, но така и стигнаха до опасно положение. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Втората част започна равностойно, но постепенно "сините" отново установиха контрол над топката и се концентрираха в предни позиции. Скоро предимството им даде резултат, като те поведоха в 58-а минута. Кълбото достигна до Хуан Переа след рикошет в защитник на ЦСКА 1948, а нападателят не се поколеба да стреля сам срещу вратаря и да изведе Левски напред. В самия край на двубоя Атанас Илиев пропусна отлична възможност да изравни. Така "сините" се поздравиха с трите точки. За Левски предстои мач за Суперкупата на България с ЦСКА, докато ЦСКА 1948 ще приеме Дунав Русе в Бистрица.

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