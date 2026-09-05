Ще има какво да си спомняме на пенсия: Срещата на Путин с пратениците приключи

Разговорите на Владимир Путин с пратениците на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър приключиха след повече от три часа. ТАСС съобщи, че помощникът на Путин Юрий Ушаков и довереното му лице Кирил Дмитриев, ключов неофициален дипломат на Кремъл за връзки със САЩ, също са участвали. Срещата е завършила точно в 23:05 ч. московско и българско време. Кортежът с пратениците вече е напуснал Кремъл.

В началото на срещата Уиткоф се разтопи в комплименти към Путин и шокира със следното изявление: "Президент Путин, благодаря Ви искрено, че ни поканихте. Току-що стояхме отвън - аз, Джаред [Къшнър], Кирил [Дмитриев], Юрий [Ушаков] - и говорихме за това как когато се пенсионираме, ще имаме толкова много невероятни истории и спомени". На петата година от кървавата война на Путин и след хиляди убити и осакатени невинни хора в нея е стряскащо подобно изявление, изречено от човек, който очевидно е всичко друго, но не и дипломат, макар да е натоварен с дипломатическа мисия, и който вероятно, а това е още по-стряскащо, не си дава сметка, че ще има тези "невероятни" спомени с един, на практика, военнопрестъпник.

Путин: Приятно се работи с Уиткоф и Къшнър

Steve Witkoff told Putin their meeting will be one of the stories he’ll remember most in retirement. He said Putin would be at the very top of those memories. pic.twitter.com/XPsYL0G8rf — WarTranslated (@wartranslated) September 5, 2026