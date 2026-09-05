Токио иска спешно премахване на обиден паметник в Русия, Москва отказва (ВИДЕО)

Япония поиска незабавното премахване на бронзов паметник, който бе открит официално вчера, 4 септември, в руския град Хабаровск. Паметникът се нарича "Победа на Изтока" и е посветен на разгрома на японската армия и края на Втората световна война. Скулптурата изобразява 15-метров съветски войник, който троши с приклада си граничен пост с герб във формата на хризантема - императорският печат с хризантема е официален държавен символ на Япония.
Японският премиер Санае Такаичи и външният министър Тошимицу Мотеги нарекоха паметника "напълно неприемлив" и обиждащ чувствата на японския народ. Япония официално поиска от Москва по дипломатически път премахването на паметника, съобщи Анадолската агенция.
Още: Русия продължава да сплашва Япония: Изпитания на ракети край островите
От Руското военно-историческо общество (РВИО) и местните власти са отказали. Заместник-председателят на РВИО Николай Овсиенко е заявил, че стълбът е точна историческа възстановка на японски граничен пост от Сахалин и че в случая хризантемата символизира "японския милитаризъм", цитира го контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС.
Ще продължим твърдо да настояваме за премахването на монумента, заяви японският премиер Санае Такаичи.
💬 Chairman of @rvio_ru #Medinsky:— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 5, 2026
On Sept 4, Russia’s largest memorial dedicated to the #Victory over axis Japan & the end of #WWII was unveiled.
A 15-meter high bronze Soviet soldier smashes a symbol of the regime responsible for monstrous crimes.https://t.co/Ng87mr8WbH pic.twitter.com/h0jxXRpcQl
Скандал Токио - Москва: Япония избухна заради първото стъпване на Путин на Курилските острови (СНИМКИ)
💬 Chairman of @rvio_ru #Medinsky:— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 5, 2026
On Sept 4, Russia’s largest memorial dedicated to the #Victory over axis Japan & the end of #WWII was unveiled.
A 15-meter high bronze Soviet soldier smashes a symbol of the regime responsible for monstrous crimes.https://t.co/Ng87mr8WbH pic.twitter.com/h0jxXRpcQl
Japan has demanded that Russia remove part of a new Second World War monument in Khabarovsk depicting a Soviet soldier smashing a border post bearing the imperial chrysanthemum.— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) September 5, 2026
Prime Minister Sanae Takaichi called the imagery “absolutely unacceptable,” saying the chrysanthemum… https://t.co/dCCwRlseVQ pic.twitter.com/flazUpviKm