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Токио иска спешно премахване на обиден паметник в Русия, Москва отказва (ВИДЕО)

05 септември 2026, 22:20 часа 260 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Токио иска спешно премахване на обиден паметник в Русия, Москва отказва (ВИДЕО)

Япония поиска незабавното премахване на бронзов паметник, който бе открит официално вчера, 4 септември, в руския град Хабаровск. Паметникът се нарича "Победа на Изтока" и е посветен на разгрома на японската армия и края на Втората световна война. Скулптурата изобразява 15-метров съветски войник, който троши с приклада си граничен пост с герб във формата на хризантема - императорският печат с хризантема е официален държавен символ на Япония.

Японският премиер Санае Такаичи и външният министър Тошимицу Мотеги нарекоха паметника "напълно неприемлив" и обиждащ чувствата на японския народ. Япония официално поиска от Москва по дипломатически път премахването на паметника, съобщи Анадолската агенция. 

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От Руското военно-историческо общество (РВИО) и местните власти са отказали. Заместник-председателят на РВИО Николай Овсиенко е заявил, че стълбът е точна историческа възстановка на японски граничен пост от Сахалин и че в случая хризантемата символизира "японския милитаризъм", цитира го контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС.

Ще продължим твърдо да настояваме за премахването на монумента, заяви японският премиер Санае Такаичи.

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Япония СССР Русия паметник
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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