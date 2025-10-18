Съветник на Путин: Воюваме срещу цяла Европа и трябва да премахнем гражданските свободи

Ние не воюваме само срещу Украйна - воюваме срешу обединена Европа. Ако искаш да бъдеш истински лидер, трябва да ограничиш индивидуалните и гражданските свободи. И мисля, че най-после се движим в правилната посока. Това са думи на Сергей Караганов, един от водещите идеолози на Кремъл и дългогодишен съветник на диктатора Владимир Путин, считан за негово доверено лице. Караганов е председател на Президиума на Съвета по външна и отбранителна политика на Русия — аналитичен център, близък до руските управляващи среди. Често участва в съвещателни органи и експертни съвети към Кремъл и Министерството на външните работи на Руската федерация.

"Една велика държава се нуждае от държавна идеология. Без нея тя е нищо. Древен Рим е имал идеология, съвременна Италия няма. И може би затова от много векове вече не сте велика държава", казва той в интервю за италианския вестник Corriere della Sera.

Един от "мозъците" зад неоимперската политика на Путин

Изданието описва Караганов като човек, който на фона на класическа музика разказва на събеседника си абсолютно ужасяващи неща.

"Не се заблуждавайте: в стаята звучат "Четирите сезона" на Вивалди, котка дремва на рафтовете с книги, секретарка предлага чай, а домакинът се усмихва приветливо. Разговаряме в кабинета му във Висшето училище по икономика, във Факултета по световна икономика и международни отношения, който мнозина наричат ​​инкубатор на новия руски елит.

Сергей Караганов има способността да казва ужасяващи неща с неизменно мека усмивка – усмивка, която е трудно да се разгадае: дали от вродена учтивост, или от снизходително съчувствие към събеседника му – поредния европеец, неспособен да разбере "новия свят", обрисува го вестникът.

Караганов има значително влияние върху външнополитическото мислене в Русия — много анализатори го описват като един от "мозъците" зад неоимперската стратегия на Путин, продължава вестникът.

На Международния икономически форум в Санкт Петербург миналия юни всички забелязаха как Путин лично похвали професор Караганов, дори го потупа приятелски по рамото.

Индивидуалните свободи на гражданите трябва да бъдат премахнати

Караганов е основател на т.нар. дискусионен клуб "Валдай", чиито срещи Путин ежегодно посещава. Идеите на професора са очертани в есето му "Мечтата на Русия в XXI век". В него Караганов предлага създаването на нова държавна идеология в Русия – форма на "духовен колективизъм" – за която индивидуалните свободи на гражданите трябва да бъдат пожертвани.

Официално Путин не е коментирал това есе. Но самият факт, че то бе публикувано на сайтовете на Министерството на външните работи и на Съвета за сигурност на Русия, говори много.

"САЩ не са най-лошото от западната цивилизация. Те са много по-рационални от вас, европейците", казва Караганов. "С тях по-лесно се преговаря. И Доналд Тръмп няма причина да спре войната в Украйна, освен личната му суета."

Тръмп и Америка печелят от тази война, защото тя изтощава Европа, лишава я от ресурси, принуждава я да плаща, за да продължи да съществува Украйна, казва идеологът на Путин.

Ядрен удар срещу Полша

През лятото на 2023 г. той обяви "необходимостта от нанасяне на ядрен удар срещу Полша", припомня изданието.

"Просто казвах, че човечеството трябва да възстанови чувството си за страх. Хората са загубили напълно страха от Бог и войната. Ако ни нападнете, ще трябва да отговорим с ядрен удар", казва той.

Караганов е над 70-годишен. Писал е речи на Брежнев и на почти всички следващи руски лидери – "с изключение на Горбачов, с когото бях напълно несъгласен".

Русия да се обърне на Изток

Той разработва теорията за "сибиризацията" на Русия – тоест за обръщането на страната на Изток – и идеите му са възприети от най-националистическите елементи на правителството и обществото.

"Това, което предлагам, е завръщане към общи, древни и споделени ценности.

Създадох идеология за истински лидери. Ако искаш да бъдеш истински лидер, трябва да ограничиш индивидуалните и гражданските свободи. И ето че най-накрая се движим в правилната посока. Може би затова Тръмп е толкова привлечен от Путин. Американският президент разбира, че трябва да спечелим тази война. Но времето да направи избор наближава: той или е с нас, или е с Европа", казва Караганов.