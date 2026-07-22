Войната в Украйна:

Тайна среща за мир Русия-Германия в Азербайджан: Президентът Алиев разкри (ВИДЕО)

22 юли 2026, 12:03 часа 304 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Тайна среща за мир Русия-Германия в Азербайджан: Президентът Алиев разкри (ВИДЕО)

Азербайджанският президент Илхам Алиев обяви интригуваща новина - че бивши висши руски и германски длъжностни лица са провели тайни преговори в Баку по въпроса за мира в Украйна. Според него срещата се е състояла без знанието на азербайджанските власти. „Не мога да коментирам подробностите, тъй като не сме присъствали на срещата. Въпреки това данните за полетите ми позволяват да заявя, че тайната среща в Баку наистина се е състояла“, заяви Алиев по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц.

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Възможни начини за прекратяване на войната: кой е участвал?

Според Bloomberg участниците са обсъдили възможни начини за прекратяване на войната в Украйна. Твърди се, че на срещата е била неофициална германска делегация, в състава на която са били бившият ръководител на канцеларията на федералния канцлер по времето на Ангела Меркел - Роналд Пофала, и бившият министър-председател на провинция Бранденбург Матиас Платцек.

Информацията на медията гласи, че те са разговаряли с няколко близки до Путин хора - Валерий Фадеев, който оглавява Съвета към президента на Руската федерация за развитие на гражданското общество и правата на човека, както и Виктор Зубков - бивш вицепремиер, който към момента е председател на съвета на директорите на "Газпром". Няма никаква допълнителна информация за обсъденото на срещата.

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Алиев: Русия вече не може да снабдява партньорите си с петрол и газ

Алиев заяви също така, че Русия не може да снабдява партньорите си с природен газ и петрол, както го е правела преди. Той каза, че Азербайджан е готов да замени страната на европейския енергиен пазар. Баку ще може значително да увеличи доставките на газ и петрол за Европа, ако европейските банки възобновят финансирането на проекти в областта на петрола, газа и инфраструктурата, допълни президентът. Той свърза ситуацията с прекъсването на работата на руските нефтопреработвателни заводи вследствие на атаките с украински дронове.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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