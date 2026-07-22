Тайна среща за мир Русия-Германия в Азербайджан: Президентът Алиев разкри (ВИДЕО)

Азербайджанският президент Илхам Алиев обяви интригуваща новина - че бивши висши руски и германски длъжностни лица са провели тайни преговори в Баку по въпроса за мира в Украйна. Според него срещата се е състояла без знанието на азербайджанските власти. „Не мога да коментирам подробностите, тъй като не сме присъствали на срещата. Въпреки това данните за полетите ми позволяват да заявя, че тайната среща в Баку наистина се е състояла“, заяви Алиев по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц.

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⚡️ Former senior Russian and German officials held secret talks in Baku on Ukraine



According to Azerbaijani President Ilham Aliyev, the meeting took place without the knowledge of the Azerbaijani authorities.



"I cannot comment on the details because we were not present at the… pic.twitter.com/novDBWYMdI — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

Възможни начини за прекратяване на войната: кой е участвал?

Според Bloomberg участниците са обсъдили възможни начини за прекратяване на войната в Украйна. Твърди се, че на срещата е била неофициална германска делегация, в състава на която са били бившият ръководител на канцеларията на федералния канцлер по времето на Ангела Меркел - Роналд Пофала, и бившият министър-председател на провинция Бранденбург Матиас Платцек.

Информацията на медията гласи, че те са разговаряли с няколко близки до Путин хора - Валерий Фадеев, който оглавява Съвета към президента на Руската федерация за развитие на гражданското общество и правата на човека, както и Виктор Зубков - бивш вицепремиер, който към момента е председател на съвета на директорите на "Газпром". Няма никаква допълнителна информация за обсъденото на срещата.

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Алиев: Русия вече не може да снабдява партньорите си с петрол и газ

Алиев заяви също така, че Русия не може да снабдява партньорите си с природен газ и петрол, както го е правела преди. Той каза, че Азербайджан е готов да замени страната на европейския енергиен пазар. Баку ще може значително да увеличи доставките на газ и петрол за Европа, ако европейските банки възобновят финансирането на проекти в областта на петрола, газа и инфраструктурата, допълни президентът. Той свърза ситуацията с прекъсването на работата на руските нефтопреработвателни заводи вследствие на атаките с украински дронове.

🇦🇿🇷🇺 Azerbaijan’s President Aliyev:



"Russian energy infrastructure is being destroyed and taken out of operation.



Russia is no longer able to supply all of its traditional partners with sufficient gas and oil.



European banks should reconsider their decision so that oil and… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 21, 2026