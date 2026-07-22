Украйна с нови удари по "руския Amazon" заради военни доставки: Горят два логистични центъра, обявена е евакуация и извънредно положение (ВИДЕО)

Украинските сили за пореден път в последните няколко дни атакуваха голям логистичен център на руската компания Wildberries - онлайн магазин, подобен на Amazon, който обаче според Киев участва активно в съхраняването и доставката на дронове и компоненти за безпилотни летателни апарати за руската армия. Тези действия на фирмата, свързани с подпомагането на военната машина на диктатора Владимир Путин, я правят мишена за украинските дронове напоследък - доказва го бруталният удар от уикенда срещу един от най-големите логистични центрове, в Електростал (Московска област).

What kind of tornado is that in Krasnodar? Oh right — it’s the Wildberries warehouse on fire. https://t.co/ZgpseGEojS pic.twitter.com/FH4AXjeY6u — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

Тази нощ, 21 срещу 22 юли, украинските сили атакуваха логистичен център на Wildberries в Краснодар (Краснодарския край), който е ключовият хъб на компанията за Южна Русия, и още един в Невинномиск (Ставрополския край), което предизвика евакуация в двата центъра на предприятието, съобщиха от самата компания.

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Атаката в Краснодар

На кадри от мястото в Краснодар, заснети от очевидци, се вижда масивен пожар, а местни жители съобщават за 20-30 експлозии през нощта. Става въпрос за североизточната част на град Краснодар, посочва анализ на руския опозиционен канал ASTRA, направен на база на геолокализирани кадри.

Трима души са били ранени след атака на украински дрон срещу складов комплекс в Краснодар, обяви оперативният щаб на региона, без да посочва коя е компанията. Впоследствие стана ясно, че броят на пострадалите се е увеличил до най-малко 10.

Според анализ на ASTRA в Краснодар две жилищни сгради са били повредени вследствие на украинската атака. Два апартамента на горните етажи на сграда № 19 са пострадали, докато в сграда № 17к1 на партерния етаж са нанесени щети на търговски обекти, вероятно от отломки.

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Нападението в Ставрополския край

Властите съобщиха и за двама пострадали вследствие на украинската атака срещу складовия комплекс в Невинномиск, Ставрополския край. Wildberries обяви евакуацията на обекта.

„Складов комплекс в покрайнините на Невинномиск се възпламени след атака с дрон. Пожарните екипи и другите служби за спешна помощ са на мястото на инцидента. Според оперативната информация двама души са ранени. Те получават необходимата медицинска помощ; няма опасност за живота им“, заяви Владимир Владимиров, губернатор на Ставрополския край. Той по-късно актуализира информацията и съобщи, че петима души са потърсили медицинска помощ.

В района на пожара в логистичния комплекс в Невинномиск е обявено локално извънредно положение. Това ще позволи да бъдат мобилизирани допълнителни ресурси за справяне с последствията. Пожарогасителните дейности продължават, а пожарен хеликоптер на руското Министерство на извънредните ситуации започна операции на мястото на инцидента.

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Основателката на Wildberries потвърди

Основателката на Wildberries и ръководителка на обединената компания Wildberries & Russ (RWB) Татяна Ким потвърди, че през нощта са били нападнати логистичните центрове на компанията в Краснодар и Невинномиск. Тя заяви, че е била проведена бърза евакуация, но има пострадали, които ще получат помощ.

Ким подчерта, че „няма думи, с които да опише всички чувства и емоции, свързани с тези атаки срещу обикновени хора, срещу нашите служители, срещу нас, които просто си вършим работата“.

„Но тези ситуации показват най-важното: трябва да продължим да правим това, което правим, в полза на хората“, добави Ким за компанията ѝ, която е намесена активно в руската логистика за фронта във война, започната от лидера на Кремъл Владимир Путин през февруари 2022 г.

Today, the fourth and sixth largest Wildberries warehouses in Russia are still burning



The logistics centre in Krasnodar is the company’s key hub in southern Russia.



Russian businesses had barely begun to recover from multimillion-dollar losses — losses no one intends to… https://t.co/BWRGMyM1H4 pic.twitter.com/EC930YVN2U — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

Оперативният щаб на Краснодарския край съобщи, че в гасенето на пожарите участват 105 души и над 37 единици техника, включително хеликоптер.

Предприятието обработва над 20 милиона поръчки на ден в Русия. Reuters съобщава, че всяко продължително прекъсване на дейността на Wildberries вероятно ще се отрази на много хора в цяла Русия. С над 1 милион продавачи - компанията е един от основните двигатели на бързото преминаване към онлайн търговията в цялата страна.

Междувременно пожарът в склада на Wildberries в Московска област най-накрая беше угасен - на четвъртия ден след атаката:

Phew! The fire at a Wildberries warehouse in the Moscow region has finally been extinguished — four days after the attack



The company’s press service announced that the fire has been fully put out.



Wildberries is now beginning a comprehensive assessment of the damage.… https://t.co/E9xC4lMfpx pic.twitter.com/CP3pVecKcR — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече украинските обвинения, че Wildberries е замесена в доставката на военно оборудване.