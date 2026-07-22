Заради завръщането на Русия: ЕС отряза парите за Венецианското биенале

Европейският съюз преустановява финансирането за Венецианското биенале заради участието на Русия в тазгодишното издание, съобщи говорителят на Европейската комисия Томас Рение, цитиран от ДПА и АФП. "След правна оценка и препоръка от страна на ЕК, Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) взе решение да прекрати текущата безвъзмездна помощ в размер на 2 милиона евро за Фондация "Венецианско биенале", каза той. Културните проекти, които се финансират с пари на европейските данъкоплатци, трябва „да защитават демократичните ценности, да насърчават открития диалог, многообразието и свободата на изразяване", допълни Рение и добави, че това са "ценности, които не се зачитат в съвременна Русия".

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Русия участва във Венецианското биенале, което се провежда на всеки две години, за първи път тази година от началото на нашествието в Украйна в началото на 2022 г. Европейската безвъзмездна помощ е била използвана за подкрепа на филмови продуценти и технологии за виртуална реалност, уточнява ДПА.

Руското завръщане и европейският гняв

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След четиригодишно отсъствие Русия се завърна с национален павилион на 61-вото Венецианско биенале, което предизвика една от най-сериозните политически и обществени полемики около тазгодишното издание. Проектът "Дървото е вкоренено в небето", представен в руския павилион в градините на Биеналето (Джардини), събра близо 40 творци, но още с обявяването му срещна остра съпротива и остана отворен само три дни.

Срещу участието на Русия във форума се обявиха министрите на културата на 20 държави от ЕС, Европейската комисия, украинските власти, евродепутати и дори италианският министър на културата. От българска страна своя подпис постави тогавашният зам.-министър на културата Виктор Стоянов. Основният аргумент беше, че Москва може да използва присъствието си като инструмент за легитимация на фона на продължаващата война в Украйна и разрушаването на украинското културно наследство, припомня БТА.

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Спорът се задълбочи в навечерието на откриването на Биеналето. Европейската комисия започна процедура за замразяване на европейско финансиране за Фондацията на Венецианското биенале, президентът на Украйна Володимир Зеленски наложи санкции на комисаря на руския павилион и на още четирима души, свързани с проекта, а международното жури подаде оставка след спорове около участието на Русия и Израел. В самата Венеция се проведоха протести, организирани от антикремълския колектив Pussy Riot, докато президентът на Биеналето Пиетранджело Бутафуоко защити решението с аргумента, че изкуството трябва да остане пространство за диалог без цензура.

Тазгодишното 61-во издание на Венецианското биенале се провежда под мотото In Minor Keys по концепцията на покойната кураторка Койо Куо, която почина внезапно през 2025 г. То продължава до ноември.