"Русия е в траур": Сирски предаде армия в настъпление на човека, сгазил барикадите на Путин в Мариупол през 2014 (ОБЗОР - ВИДЕО)

Освободеният главнокомандващ на украинските въоръжени сили ген. Олександър Сирски обяви, че предава на своя приемник Михайло Драпатий армия, която не само е в отбрана, но и в състояние на атака. В изявление, публикувано на 22 юли сутринта, смененият от президента Володимир Зеленски генерал отбеляза, че е видял войната от първия ѝ ден през 2014 г., живял е на фронтовата линия и знае стойността на всеки освободен километър украинска земя.

„През февруари–март 2022 г. имах честта да ръководя отбраната на Киев и благодарение на нашите съвместни усилия столицата устоя. Същата пролет заплахата от пълна обсада на Харков беше отстранена“, пише Сирски. След това, както си спомня той, „беше проведена офанзива в Харковска област, когато в рамките на няколко седмици освободихме Балаклея, Изюм и Купянск“. Впоследствие най-боеспособната част на руската армия - частната военна компания „Вагнер“ - беше унищожена в Донецка област, припомня още Сирски.

⚡️⚡️⚡️JUST IN: Zelensky removes Syrskyi as Ukraine's commander-in-chief



Mikhail Drapatyi will become the new commander-in-chief of Ukraine's Armed Forces.



💥 "The fact remains that Oleksandr Syrskyi delivered results in the defense of Kyiv, the Kharkiv counteroffensive, and… pic.twitter.com/Ug4LYNVemd — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

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„Поех командването на армията през февруари 2024 г. в един много труден момент. Отбраната на Авдеевка все още продължаваше. Нашите части бяха полуобградени. Една от първите ми заповеди на този пост беше да се оттеглим от града по организиран начин. Това беше трудно решение. Но го взех, защото имах един основен приоритет: да спася човешки животи“, подчерта бившият главнокомандващ. И тогава „настъпи годината, която промени хода на тази война“, добавя той. „Заедно спряхме настъплението на врага в Харковска област. Попречихме на настъплението им в Сумска област. И проведохме Курската операция – за първи път в тази война проведохме бойни действия на вражеска територия".

Сирски подчерта, че никога не е имал намерение да окупира чужди земи. Целта е била „да се осуети планираната от врага офанзива срещу Суми и Харков, да се отвлекат най-боеспособните му части и да се попълни фондът за размяна, "за да върнем нашите хора от плен“. Според него всичко това е било постигнато. „Ние променихме армията не само на бойното поле, но и в нейната същност. Бяхме първите в света, които създадоха отделен клон на въоръжените сили – Силите за безпилотни системи. Развихме ги от отделни подразделения до система, която днес кара врага да чувства, че няма сигурен тил. Изградихме нова противовъздушна отбрана: създадохме отделно командване за безпилотни системи за противовъздушна отбрана, сформирахме редовни подразделения от екипажи на дронове прехващачи и изградихме многослойна система за покриване на въздушното пространство над тила. Това, което доскоро беше експеримент на ентусиасти, сега всяка нощ сваля онова, което се смяташе за неунищожимо“, пише бившият главнокомандващ.

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Снимка: Олександър Сирски, Генерален щаб на украинската армия

Той припомни затварянето на черноморското пристанище в Новоросийск, систематичното унищожаване на „сенчестия флот“ на Русия, преминаването на армията към корпусна структура и въвеждането на бойни офицери в щабовете. Според него е установено правилото, че „пътят към ръководни постове минава през фронта“. „Докато освобождавахме украински територии, успешно проведохме операцията „Добропиля“ и настъпателна операция в сектора на Олександровка. Продължаваме да сдържаме настъплението на врага в основните сектори и да провеждаме настъпателни операции в определени участъци от фронта“, подчерта бившият главнокомандващ.

Сирски отбеляза, че дори и днес не му е позволено да говори за някои от операциите, проведени през годините: „Историята ще разкаже историята. Ще кажа само едно: врагът ги запомни".

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Той говори и за състоянието на бойното поле, което предава. „Тази година под мое командване бяха освободени 700 квадратни километра от нашата земя. Армията, която преди две години водеше трудна отбрана, сега е в настъпление. Предавам на моя приемник армия, която не само държи позициите, но и е в настъпление – армия с инициатива, структура и хора, които знаят как да победят врага. И искрено се надявам, че това настъпление ще продължи. Всичко необходимо за това е налице“, заяви бившият главнокомандващ. „Казвал съм го и преди - и ще го повторя и днес: моята работа е войната. Постовете се сменят, но този принцип остава непроменен. Какъвто и да е моят статус, ще служа на Украйна до Деня на победата“, увери Сирски. Той добави, че „страната ни ще оцелее, ако всеки изпълнява задълженията си с такава упоритост, с каквато го прави украинската армия".

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Михайло Драпатий поема ВСУ - всички помнят как сгази руските барикади в Мариупол

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) сега минават в ръцете на Михайло Драпатий, който благодари на президента Володимир Зеленски за доверието, както и на Сирски за последователното укрепване на въоръжените сили. „Аз съм израснал в тях", добави Драпатий и обеща отговорно и целенасочено ръководство, както и уважение към всеки, който защитава Украйна.

Драпатий за първи път придоби национална известност през 2014 г. - по време на освобождението на Мариупол (Донецка област), където лично ръководеше брониран пробив в града. В първата бойна машина на пехотата (БМП), която буквално прелетя над барикада на привържениците на така наречения „руски свят“, се намираше именно той. Няколко години по-късно Драпатий си спомни онзи ден: „Когато шофьорът ми съобщи, че пред нас има барикади, високи повече от метър, и попита какво да правим, аз казах: "Ще ги превземем с щурм"".

Russians, can your Gerasimov do that?



2014. The first battles for Mariupol. Inside the first infantry fighting vehicle (IFV) that literally flew over a barricade of supporters of the so-called "Russian World" was Mykhailo Drapatyi, who today was appointed Commander-in-Chief of… https://t.co/KUWQkKQrQ6 pic.twitter.com/qqwt6WcPAz — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

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По време на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин през февруари 2022 г., той изигра ключова роля в украинската контраофанзива в Херсон (през есента на 2022 г.), а по-късно командваше отбраната срещу руската трансгранична офанзива към Харков през 2024 г.

Като командир на Сухопътните сили, Драпатий се застъпи за децентрализирано командване, насърчи по-млади офицери с боен опит и открито се противопостави на бюрократичната стагнация във въоръжените сили. Той стана известен и с това, че наблягаше на отчетността, по-тясното сътрудничество с командирите на фронта и бързото внедряване на нови технологии, включително разширените възможности на дроновете.

Снимка: Михайло Драпатий, Facebook

"Сега ще станем свидетели на огромна вълна от поръчки за Драпатий. Дискредитираща информация ще се изсипе от всички източници на изтекла информация. Руснаците са в траур, доста са разстроени от това назначение, така че и оттам ще потекат пари за този ход", пише украинският оператор на дронове Станислав Бунятов. "Михайло Драпатий се нуждае от време, одитът ще бъде дълъг, има много проблеми. За десерт ще получим достойни назначения малко по-надолу по вертикалата, които ще помогнат на нашата армия да ликвидира по-ефективно аутсайдерите".

Още промени в армията на Украйна

Началникът на Генералния щаб Андрий Хнатов също е бил свободен от длъжност в рамките на по-широки кадрови промени. Предполага се, че зам.-началникът на Генералния щаб Владимир Хорбатюк ще поеме поста, но все още не е обявено официално назначение.

Според Kyiv Independent президентът Зеленски и бившият министър на отбраната Михайло Федоров остават в патова ситуация, като никоя от страните не е склонна да направи компромис. Информацията сочи, че Федоров е отхвърлил други висши правителствени постове и настоява, че ще се върне единствено като министър на отбраната. Твърди се, че му е предложено да остане в правителството и да отговаря за развитието на технологичния сектор в страната.

Междувременно британското издание The Times пише, че Михайло Федоров е насърчаван да създаде антикорупционна политическа партия и от някои се разглежда като бъдещ кандидат за президент. Нарастващата му популярност, в съчетание с практиката на Зеленски да изключва влиятелни съюзници, подхранва спекулациите, че този ход може би е укрепил потенциалния му съперник, вместо да го отслаби, твърди медията на фона на протестите в Украйна в подкрепа на Федоров.

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Среща за мир Русия-Германия в Азербайджан, докато руснаците още повече негодуват срещу войната

Що се отнася до Русия, азербайджанският президент Илхам Алиев обяви любопитна новина - че бивши висши руски и германски длъжностни лица са провели тайни преговори в Баку по въпроса за Украйна. Според него срещата се е състояла без знанието на азербайджанските власти. „Не мога да коментирам подробностите, тъй като не сме присъствали на срещата. Въпреки това данните за полетите ми позволяват да заявя, че тайната среща в Баку наистина се е състояла“, заяви Алиев по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц.

⚡️ Former senior Russian and German officials held secret talks in Baku on Ukraine



According to Azerbaijani President Ilham Aliyev, the meeting took place without the knowledge of the Azerbaijani authorities.



"I cannot comment on the details because we were not present at the… pic.twitter.com/novDBWYMdI — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

Според Bloomberg участниците са обсъдили възможни начини за прекратяване на войната в Украйна. Твърди се, че на срещата е била неофициална германска делегация, в състава на която са били бившият ръководител на канцеларията на федералния канцлер по времето на Ангела Меркел - Роналд Пофала, и бившият министър-председател на провинция Бранденбург Матиас Платцек. Информацията на медията гласи, че те са разговаряли с няколко близки до Путин хора - Валерий Фадеев, който оглавява Съвета към президента на Руската федерация за развитие на гражданското общество и правата на човека, както и Виктор Зубков - бивш вицепремиер, който към момента е председател на съвета на директорите на "Газпром". Няма никаква допълнителна информация за обсъденото на срещата.

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Алиев заяви също така, че Русия не може да снабдява партньорите си с природен газ и петрол, както го е правела преди. Той каза, че Азербайджан е готов да замени страната на европейския енергиен пазар. Баку ще може значително да увеличи доставките на газ и петрол за Европа, ако европейските банки възобновят финансирането на проекти в областта на петрола, газа и инфраструктурата, допълни президентът. Той свърза ситуацията с прекъсването на работата на руските нефтопреработвателни заводи вследствие на атаките с украински дронове.

🇦🇿🇷🇺 Azerbaijan’s President Aliyev:



"Russian energy infrastructure is being destroyed and taken out of operation.



Russia is no longer able to supply all of its traditional partners with sufficient gas and oil.



European banks should reconsider their decision so that oil and… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 21, 2026

В същото време в Русия продължава масовото недоволство на граждани срещу войната, а пък настроението у властта и Z-каналите е съвсем противоположно. В телевизионното предаване на топ пропагандиста Владимир Соловьов вече се обсъжда кой още може да бъде изпратен на фронта. Под лозунга „всеки трябва да защитава Родината“ сега се предлага да се набират жени, пенсионери, хора с увреждания и по същество всеки, който е готов да служи - независимо от възраст, пол или здравословно състояние. Обосновката е обичайната: „Така правеха по време на Втората световна война".

😬 Russia is preparing to fight to the last... pensioner



On Vladimir Solovyov's TV show, they're already discussing who else can be sent to the front.



Under the slogan "everyone should defend the Motherland," officials are now proposing to recruit women, pensioners, people with… pic.twitter.com/gaWJGAiUfN — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

На 21 юли руската Държавна дума (парламентът) прие законопроект, който разширява списъка с нарушения, за които руските власти могат да депортират мигранти, включително: дискредитиране на руските въоръжени сили; участие в неразрешени протести; публично призоваване към действия, нарушаващи териториалната цялост на Русия; нарушаване на извънредното положение, режима на антитерористични операции или военното положение; неподчинение на руските правоохранителни органи. Руските власти вероятно ще се опитат да задържат голям брой мигранти за всяко неподчинение или критика, за да ги принудят да подпишат договори за военна служба на фона на спада в броя на новобранците, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

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Андрей Исаев, заместник-ръководител на фракцията на „Единна Русия“ (партията на Путин) в Държавната дума, пък заяви, че горивната криза в страната била предизвикана от „атака на врага“, а не от грешки на властите. Депутатът също така призова руснаците да не се държат "като тийнейджъри“. „Водим война с целия Запад, а Русия продължава да се развива“, заключи Исаев на фона на данните за разпадащата се икономика, недостига на горива, отстъпление на фронта и недоволни граждани.

⛽️ "The enemy struck," while Russians are acting "like teenagers": United Russia explains the fuel shortage



Andrey Isayev, deputy head of the United Russia faction in Russia's State Duma, said the country's fuel crisis was caused by "the enemy's attack," not by mistakes made by… pic.twitter.com/9PXoRDQyGh — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

Колко е зле в Русия? Ето няколко примера: първо, руснаци споделят, че не искат да си тръгват от Полша, защото са смаяни от цените на хранителните продукти. „Чувстваме се като истински диваци“, казва една двойка, докато заснема посещението си в супермаркет. Младата двойка е искрено изненадана да види, че рафтовете в супермаркета са все още пълни с пресни плодове и зеленчуци вечерта, и то на достъпни цени. „Ако само можехме да се върнем към старите времена – да се качим в колата, да си купим „Зелена карта“, да напълним багажника с кефир и млечни продукти, да се приберем у дома и да се почувстваме като най-щастливите хора на света“, казва руснакът, като изразява желание границите да бъдат отворени отново.

🇵🇱 Russians visited Poland, were stunned by grocery prices, and now they don't want to go back home



"We feel like complete savages," a couple says while filming their trip to a supermarket (well, that's because you are).



The young couple were genuinely surprised to see… pic.twitter.com/YGgnvdzADJ — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

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Второ, Путин сякаш е постигнал невъзможното - той е върнал Русия обратно в 90-те години на 20-и век. Руснаците вече не могат да оставят колите си паркирани през нощта, без да се притесняват, че някой ще им източи горивото, предава беларуската опозиционна телевизия NEXTA, споделяйки видео. Твърди се, че то показва как мъже в Краснодар източват гориво от автомобил, след което се крият в храстите, за да не бъдат забелязани. Полицията пък след това ги издирва.

Putin has achieved the impossible — he has dragged Russia back to the 1990s.



Russians can no longer leave their cars parked overnight without worrying that someone will siphon off the fuel.



The video shows Russia's latest national pastime. Men in Krasnodar are siphoning fuel… pic.twitter.com/9KqZW7Z1yU — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

Обстрелът на Украйна в близкия руски тил продължава, за да се наруши логистиката към окупирания Крим. Дрон нанесе драматичен удар по руски камиони по сухопътния коридор към полуострова, показва видео от мястото. Камионите са били подредени в колона близо до контролно-пропускателния пункт „Чонгар“ - по федералния път Р-280 „Новорусия“. Кадрите показват мощна експлозия, поразила превозните средства, използвани от руските окупатори. Забележително е, че въпреки многократните атаки руските власти продължават да извършват продължителни проверки на превозните средства на входовете и изходите на окупирания Крим, което създава опасни задръствания и превръща редиците от превозни средства в лесни мишени за удари.

A Ukrainian drone dramatically struck Russian trucks on the land corridor to occupied Crimea



The trucks were lined up near the Chongar checkpoint on the R-280 "Novorossiya" federal highway.



The footage shows a powerful explosion hitting vehicles used by the Russian occupiers.… pic.twitter.com/tG1rFqf64n — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

Ръководителят на Силите за безпилотни системи Роберт Бровди с позивна "Мадяр", чиито дронове в момента засипват окупирания Крим, се обърна към жителите на полуострова с думите: "Още веднъж се извинявам на всички жители на Крим, на украинците, за трудностите, които в момента са принудени да понасят“. В интервю за ирландския журналист Каолан Робъртсън той обаче каза, че засега основната му цел е да накара Русия да започне да се саморазрушава отвътре.

⚡️ Madyar, whose drones are now choking occupied Crimea, addressed the peninsula's residents



"I once again apologize to all the people of Crimea, to Ukrainians, for the hardships they are currently forced to endure," said the commander of Ukraine's Unmanned Systems Forces in an… pic.twitter.com/mrxsuA1B9w — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

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Русия е възстановила по-малко от половината от нефтопреработвателните си заводи след украинските удари. Големи рафинерии с общ годишен капацитет за преработка от 45 милиона тона остават извън експлоатация. Само през юни и юли атаките с дронове принудиха поне 10 руски нефтопреработвателни завода да преустановят дейността си. Сред тях бяха четири от петте най-големи съоръжения в страната - рафинерията в Омск, NORSI (рафинерията в Нижни Новгород), рафинерията в Москва и рафинерията „Танеко“ в Нижнекамск. В резултат на това обемите на нефтопреработката в Русия спаднаха до най-ниското си ниво за последните 20 години.

Според The Moscow Times недостигът на бензин напоследък е започнал да отшумява. Нефтените компании активно продават гориво от резервите си, а ремонтните работи в повредените рафинерии напредват, макар и бавно. Очаква се обаче пълното възстановяване да отнеме поне два месеца – и то само ако няма нови украински удари с дронове.

На 21 юли руската Държавна дума прие единодушно на трето четене законопроект, който внася изменения в Данъчния кодекс и разширява обхвата на механизма за ограничаване на цените на горивата, като го включва и за износа на дизелово гориво по време на действащи забрани за такъв износ. Законопроектът упълномощава руското правителство да изплаща компенсации на руските нефтени компании от федералния бюджет за продажбата на дизелово гориво на вътрешния пазар на цени, по-ниски от износните - механизъм, подобен на този, който руските власти въведоха за вноса на бензин на 23 юни.

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Напоследък се разпространява и интересно видео на младия Владимир Путин, който казва, че не може да си представи страната му отделена от Европа и цивилизования свят. Ето защо тогава му е трудно да възприема НАТО като враг. В действителност всичко се оказа точно обратното. Преди години почти никой не подозираше, че този млад мъж ще се превърне в такава катастрофа за света, отбелязва NEXTA:

The young Vladimir Putin says he cannot imagine his country being separated from Europe and the civilized world. That's why he finds it difficult to see NATO as an enemy



In reality, everything turned out exactly the opposite. Back then, hardly anyone suspected that this young… pic.twitter.com/8bkAYoYuZl — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

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В същото време беларуският диктатор Александър Лукашенко заяви, че длъжностните лица, които не се справят добре, трябва да бъдат изпратени на служба по границата с Украйна. Той изтъкна, че всеки официален служител, който не работи ефективно, трябва да бъде в армията, включително и по време на жътвата.

He should reserve a place for himself. Belarusian dictator Lukashenko said officials who perform poorly should be sent to serve on the border with Ukraine. He argued that any official who does not work effectively belongs in the army, including during the harvest season. #Belarus pic.twitter.com/4mt5OIlqRk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 21, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 71 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 21 юли е имало 219 бойни сблъсъка спрямо 217 на 20 юли. Руснаците са хвърлили 285 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 31 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3309 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 40 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9963 FPV дрона, което е с около 445 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдят, че в Покровското направление са били спрени 26 руски пехотни нападения за денонощието. В направлението към Константиновка - откъм Торецк, североизточно от Покровск - също е имало 26 руски пехотни атаки. Откъм Часов Яр, т.е. Краматорското направление, към Константиновка са извършени още 6 нападения. В направлението към Славянск е имало 27 нападения, в съседното Лиманско направление - 15, а при Гуляйполе, Запорожка област, са станали 12 сражения през изминалия ден, посочва украинската армия. Също толкова е имало в Южнослобожанското направление (Харковска област).

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На 21 юли руското Министерство на отбраната заяви, че руските сили са превзели Волохивско (североизточно от Харков), а руският военен блогър DIVGEN заяви, че армията е напреднала на запад от Юрченково и в северната част на Бели Колодяз (и двете населени места се намират североизточно от град Харков).

Също вчера говорителят на Обединените сили на Украйна полковник Виктор Трехубов заяви, че руските сили се опитват да установят плацдарм в Козача Лопан (на север от Харков), за да могат да нанасят удари с дронове срещу северната част на Харковска област.

Наскоро украинските сили са напреднали или са запазили позициите си източно от Олександровка, предава ISW за друг сектор от фронта. Видеозапис с геолокализация, публикуван на 20 юли, показва как руски сили нанасят удари срещу украински военнослужещи западно от Мирно (източно от Олександровка), което сочи, че ВСУ са в район, в който по-рано руснаците са проникнали.

ru 120th naval infantry division (under command of the 29th CAA, vostok GOF)

1:04 47.97924, 36.68867 strike on afu infantry@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/8RSppL3hI8 — imi (m) (@moklasen) July 20, 2026

Украинският военен анализатор Константин Машовец, който е о.з. полковник, служил в генщаба, посвети нов анализ на направлението при Добропиля, северно от Покровск. Той оценява, че руското командване е навлязло в етап на ускорена подготовка за мащабно настъпление към Добропиля. Според него това направление се превръща в един от ключовите участъци на фронта, тъй като евентуалното овладяване на града би имало стратегически последици за по-нататъшното руско настъпление към Краматорск и Славянск. По данни на Машовец - в настъплението участват основните сили на 2-ра и 51-ва общовойскови армии от групировката „Център“, подсилени с части от 41-ва армия, както и допълнителни резервни и териториални формирования. Според него именно 2-ра армия вероятно изпълнява ролята на основен ударен юмрук.

Анализаторът отбелязва, че руските войски продължават да разчитат на множество малки щурмови пехотни групи, които проникват едновременно по различни направления. Макар повечето от тези групи да търпят тежки загуби, част от тях успяват да се закрепят на отделни позиции, което постепенно подобрява тактическото положение на настъпващите сили. Според Машовец руската армия активно увеличава числеността на щурмовата пехота, придвижва артилерия, безпилотни подразделения, транспортни средства и бронетехника към предните линии. Засилва се и логистичната активност в тила, което той разглежда като признак за подготовка на следващ етап от настъплението.

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Машовец смята, че бързото достигане до Добропиля и опитът градът да бъде превзет, преследват две основни цели:

създаване на благоприятен плацдарм за настъпление към Дружковка и Краматорск;

освобождаване на допълнителни сили от групировката „Център“, които впоследствие да подсилят руската групировка „Юг“ в настъплението срещу Славянско-Краматорската агломерация.

Въпреки че определя руския план като логичен и потенциално много изгоден за Москва, Машовец подчертава, че неговият успех зависи от бързото превземане на Добропиля. Ако боевете за града се проточат, руското командване няма да може своевременно да прехвърли значителни резерви към направлението "Краматорск". Според анализа вече има признаци, че част от руските сили са ангажирани в изтощителни боеве в други участъци, а настъплението към Константиновка изостава от първоначалния график. Това ограничава възможностите за маневриране с резервите и увеличава риска руските войски да достигнат подстъпите към Краматорск в значително отслабено състояние.

Ключовият извод на Константин Машовец е, че Добропиля се превръща в решаващ оперативен възел за по-нататъшното развитие на руската офанзива в Донбас. Ако украинската армия успее да задържи линията Добропиля – Дружковка, Русия рискува да бъде принудена да води фронтално, продължително и изключително скъпоструващо настъпление към Славянск и Краматорск, при далеч по-неблагоприятни перспективи за успех.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта на 21 срещу 22 юли Русия е атакувала Украйна с 3 ракети - една балистична ракета „Искандер-М“, три управляеми ракети „въздух-въздух“ Х-59/69 и 216 безпилотни летателни апарата. Три управляеми ракети „въздух-въздух“ тип Х-59/69 и 204 дрона са били свалени или неутрализирани, една балистична ракета „Искандер-М“ и 12 атакуващи безпилотни летателни апарата са поразили 12 места, а отломки от свалени безпилотни летателни апарати са се разбили на седем места. Атаката продължава, се посочва в доклада на украинските ВВС.

Един човек е загинал, а жилищни сгради и газопровод са били повредени в резултат на атака с дронове в Одеска област.

Петима души, сред които три деца, са били ранени при руска атака в Киевска област, посочи Държавната служба за извънредни ситуации. В Херсонска област се съобщава за една жертва и 7 ранени.

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