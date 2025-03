Тайно завръщане от Украйна: Удължиха още повече живота на Саакашвили зад решетките

Съд в Грузия осъди бившия президент Михаил Саакашвили на още четири години и половина затвор по обвинение в незаконно преминаване на границата. Новината, съобщена от грузинския телевизионен канал Mtavari на 17 март, идва след присъда за Саакашвили, издадена пет дни по-рано - тя е за обвинения в присвояване на държавни средства в големи размери и продължителността ѝ е 9 години. Всъщност това бе 3-годишна добавка към присъдата, която той излежава в момента.

Още: 9 години затвор за Саакашвили: Грузинският съд удължи присъдата му

Делото за преминаване на границата се отнася до тайното завръщане на Саакашвили от Украйна в Грузия на 29 септември 2021 г., въпреки че е бил издирван от грузинските власти. Той е арестуван на 1 октомври същата година.

Още: Майдан по грузински: Местните спецслужби се подсигуряват

Четирима други са обвинени в отделно производство във връзка с незаконното влизане на Саакашвили и са освободени под гаранция. Политикът, който беше президент на Грузия в периода 2004-2007 г. и през 2008-2013 г., се опита да доближи страната до Запада, но загуби изборите от приятелски настроената към Москва партия „Грузинска мечта“ години след поражението в руско-грузинската война през 2008 г.

Снимка: Getty Images

Дългогодишният критик на руския диктатор Владимир Путин обвини милиардера Бидзина Иванишвили, който е почетен председател на „Грузинска мечта“, че е организирал преследването му по нареждане на Русия.

Още: Саакашвили: Аз съм единственият човек в света, когото Путин обеща да убие и който все още е жив

През май миналата година Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови, че няма основания да се смята, че наказателното производство срещу Саакашвили е било несправедливо.

Сега Саакашвили ще бъде в затвора поне до април 2034 година, съобщава "Ехото на Кавказ".

Още: Грузинският премиер обвърза организацията на протестите със Саакашвили и Украйна

🚨 Saakashvili Sentenced Again – Jail Until 2034!



A Georgian court has sentenced ex-president Mikheil Saakashvili to 4+ more years for illegal border crossing. With previous convictions, he now faces 12.5 years behind bars—set to remain imprisoned until April 1, 2034.



Critics… pic.twitter.com/VmA2K4UF6q