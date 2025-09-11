Тайното завещание на Армани: Къде отива наследството му

Джорджо Армани е оставил две завещания в тайна форма, тоест написани собственоръчно и поставени в запечатан плик, предаде италианската информационна агенция ANSA. Първият е с дата 15 март, а вторият е с дата 5 април. Двата документа са публикувани, тоест отворени от нотариус Елена Теренги, на 9 септември. Това е информация, която ANSA е научила от нотариалния архив в Милано. Съдържанието им в момента е неизвестно.

Добре известно е, че дизайнерът, който почина на 91 години, е управлявал внимателно наследяването си, както е било негов навик. Между март и април той е подал две завещания, чието съдържание доскоро е знаел само той. Намерението му е било да повери бъдещето на групата в ръцете на най-близките си, като е отредил ключова роля на фондация „Армани“, създадена преди десетилетие с неговия партньор и дългогодишен дясна ръка Лео Дел'Орко и банкера Ървинг Белоти от Rothschild Italia.

Дизайнерът няма деца и следователно е успял да раздели наследството без задължителен дял, който законът обикновено запазва за най-близките роднини, по-специално съпруга и децата. Следователно активите и групата ще бъдат наследени от трите му внуци: Силвана и Роберта, дъщери на брат му Серджо, който почина преди време, и Андреа Камерана, син на сестра му Розана, както и Дел'Орко.

Заложен е не само 99,9% от модната група, но и портфолио от недвижими имоти, което включва, наред с други неща, вилата на Пантелерия, лятната резиденция във Форте дей Марми, където се намира и наскоро закупеният клуб La Capannina, миланската къща на Виа Боргонуово, Вила Роза в района на Олтрепо Павезе и други резиденции в Сен Мориц, Париж и Сен Тропе.

Да не говорим за произведенията на изкуството. Накрая, спекулира се и за това, че може да има завещания на хора, които са били до Армани от началото на кариерата му, които са работили с него и за него, а може би дори на благотворителни организации или социални каузи. ОЩЕ: Хиляди хора се сбогуваха с Джорджо Армани (ВИДЕО)