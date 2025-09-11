Войната в Украйна:

Тайното завещание на Армани: Къде отива наследството му

11 септември 2025, 18:00 часа 163 прочитания 0 коментара
Тайното завещание на Армани: Къде отива наследството му

Джорджо Армани е оставил две завещания в тайна форма, тоест написани собственоръчно и поставени в запечатан плик, предаде италианската информационна агенция ANSA. Първият е с дата 15 март, а вторият е с дата 5 април. Двата документа са публикувани, тоест отворени от нотариус Елена Теренги, на 9 септември. Това е информация, която ANSA е научила от нотариалния архив в Милано. Съдържанието им в момента е неизвестно.

Добре известно е, че дизайнерът, който почина на 91 години, е управлявал внимателно наследяването си, както е било негов навик. Между март и април той е подал две завещания, чието съдържание доскоро е знаел само той. Намерението му е било да повери бъдещето на групата в ръцете на най-близките си, като е отредил ключова роля на фондация „Армани“, създадена преди десетилетие с неговия партньор и дългогодишен дясна ръка Лео Дел'Орко и банкера Ървинг Белоти от Rothschild Italia.

Дизайнерът няма деца и следователно е успял да раздели наследството без задължителен дял, който законът обикновено запазва за най-близките роднини, по-специално съпруга и децата. Следователно активите и групата ще бъдат наследени от трите му внуци: Силвана и Роберта, дъщери на брат му Серджо, който почина преди време, и Андреа Камерана, син на сестра му Розана, както и Дел'Орко.

Заложен е не само 99,9% от модната група, но и портфолио от недвижими имоти, което включва, наред с други неща, вилата на Пантелерия, лятната резиденция във Форте дей Марми, където се намира и наскоро закупеният клуб La Capannina, миланската къща на Виа Боргонуово, Вила Роза в района на Олтрепо Павезе и други резиденции в Сен Мориц, Париж и Сен Тропе.

Да не говорим за произведенията на изкуството. Накрая, спекулира се и за това, че може да има завещания на хора, които са били до Армани от началото на кариерата му, които са работили с него и за него, а може би дори на благотворителни организации или социални каузи. ОЩЕ: Хиляди хора се сбогуваха с Джорджо Армани (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Армани Италия Джорджо Армани наследство информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес