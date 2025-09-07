Войната в Украйна:

Хиляди хора се сбогуваха с Джорджо Армани (ВИДЕО)

07 септември 2025, 19:57 часа 337 прочитания 0 коментара
Хиляди хора се сбогуваха с Джорджо Армани (ВИДЕО)

Приблизително 16 000 души се стекоха в погребалния параклис в Милано вчера и днес, за да отдадат почитта си на Джорджо Армани, предаде италианската информационна агенция ANSA. Още 10 000 души, след вчерашните 6000, преминаха покрай ковчега на дизайнера. В продължение на два дни непрекъсната върволица от хора отдаваха почит на Армани: личности от света на модата, спорта, развлеченията и културата, представители на институции и много обикновени граждани.  

Погребват го в понеделник

Припомняме, че новината за кончината на 91-годишния Армани беше оповестена на 4 септември 2025 година. Частното му погребение ще се проведе в понеделник, 8 септември 2025 година, в провинция Пиаченца, където е роден кралят на модата, пише още италианската медия. ОЩЕ: Почина модната икона Джорджо Армани

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Италия Милано Джорджо Армани информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес