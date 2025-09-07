Хиляди хора се сбогуваха с Джорджо Армани (ВИДЕО)

Приблизително 16 000 души се стекоха в погребалния параклис в Милано вчера и днес, за да отдадат почитта си на Джорджо Армани, предаде италианската информационна агенция ANSA. Още 10 000 души, след вчерашните 6000, преминаха покрай ковчега на дизайнера. В продължение на два дни непрекъсната върволица от хора отдаваха почит на Армани: личности от света на модата, спорта, развлеченията и културата, представители на институции и много обикновени граждани.

Погребват го в понеделник

Припомняме, че новината за кончината на 91-годишния Армани беше оповестена на 4 септември 2025 година. Частното му погребение ще се проведе в понеделник, 8 септември 2025 година, в провинция Пиаченца, където е роден кралят на модата, пише още италианската медия. ОЩЕ: Почина модната икона Джорджо Армани

◼ Volti noti e gente comune alla camera ardente di Giorgio Armani. Il sindaco Sala: "Se la famiglia vorrà, sarà subito iscritto al Famedio".

▶ https://t.co/zB46rZiFnE pic.twitter.com/e8puHvVFnr — Tgr Rai (@TgrRai) September 6, 2025