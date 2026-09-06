Тайнствени мъже в черно блокираха ключов път в Обединеното кралство (ВИДЕО)

Десетки хора, облечени в черно и носещи балаклави, блокираха пътя в пристанището на Дувър в Кент, което доведе до затваряне и в двете посоки в събота сутринта, предаде британското издание The Guardian. Полицията в Кент е присъствала на протеста, който пристанището на Дувър определи като „инцидент, нарушаващ обществения ред“. По време на инцидента не са извършени арести. Отговорността за демонстрацията изглежда е поета от антиимиграционна група, свързана с крайната десница.

Видеоклипове, споделени онлайн, показват голям брой маскирани хора в черно, маршируващи по пътя в голяма група, докато камиони чакат в трафика до полицейски коли. Видеоклиповете показват демонстранти, хванали ръце за блокада на A20 и скандиращи „Спрете лодките“ и „Англия, докато умра“ - това всъщност показва опит да се спре нелегалната миграция на Острова.

Група, наречена „Патриотска платформа“, която се представя за изпитваща „пламенна любов към родината ни“, пое отговорност за блокадата.

Крайнодесният активист Томи Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън, публикува отново видеоклипове от блокадата, като акцентира върху предаването на живо на протеста, което насочва зрителите към платформата „Патриот“. В публикацията си Робинсън насърчи още хора да се присъединят, казвайки: „Елате там, за да ги подкрепите.“

Нарушения на трафика

Поведението на участниците и причинените от тях нарушения на движението бяха осъдени от правителството. Движението в и извън пристанището по A20 беше спряно, което доведе до закъснения до 30 минути и шест километра задръствания, според Националните магистрали.

В събота сутринта пристанището на Дувър потвърди в изявление, че прекъсването засяга „всички маршрути“ в и извън града, както и около него. Нейтън Дичбърн, който е бил на път за работа, когато е видял групата да пристига около 6:45 ч. сутринта, е казал пред KentOnline: „Бих казал, че има около 300 мъже, може би повече. Никой не иска да говори; просто ми дадоха лист хартия, за да го разгледам. Блокирали са всеки вход и изход от пристанищната зона на Дувър".

Според пристанището на Дувър, до обяд протестиращите се бяха разпръснали и пътищата за достъп до пристанището бяха „свободни“. Фериботните оператори обещаха да качат забавените поради прекъсването на движението на следващите налични рейсове.

Майк Тап, депутат от Лейбъристката партия за Дувър и Дийл, разкритикува това, което той определи като „идиоти, идващи в Дувър, за да причиняват смущения“. В публикация във Facebook той написа: „Parkrun е отменен, а достъпът до пристанището е прекъснат. Писна ми от идиоти, идващи в Дувър, за да причиняват смущения". ОЩЕ: "Подмяна на населението": Как думи на Тръмп за "ремиграция" наляха в мелницата на крайнодесните в Германия?