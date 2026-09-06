"Големите цели изискват смелост, отговорност и единство": Борисов със съобщение за Деня на Съединението

Големите цели изискват смелост, отговорност и единство. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалната мрежа "Фейсбук" по повод 6 септември, когато отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Думите му идват и в навечерието на предстоящите президентски избори. Лидерът на ГЕРБ продължава, че различия винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях.

"Това дължим на поколенията преди нас и на тези, които ще дойдат след нас. Честит Ден на Съединението!", написа още Борисов.

ГЕРБ и президентските избори

Все още не е съвсем ясно какво ще прави ГЕРБ на президентските избори и дали ще има свои кандидати. Припомняме, че в края на август относно кандидата за президент на ГЕРБ партийният лидер обясни, че няма да предложат някой, само за да участват в изборите, тъй като „ГЕРБ не е олимпийска организация“, и допълни, че „винаги играят само за победа“.

По адрес на президента Илияна Йотова Борисов посочи, че с обявяването на кандидатурата си в „Панорама“ е „надиграла всички политици“ и подчерта, че „много е надраснала останалата политическа класа“. По думите му е „принудила „Прогресивна България“ да се залепи за нея, без да има шанс да издигне свой кандидат“.

По отношение на машинното гласуване Борисов за пореден път отсече, че му няма доверие, защото много лесно може да се манипулират машините – нещо, което по думите му бил казал и Илон Мъск.

„Ние изпълнихме нашите ангажименти, понесохме си щетите, сега трябва да обясним на хората какво ще правим и с кои хора ще го правим. На следващия Конгрес ще говорим по-малко аз и Томислав. Имаме хора като Георг, като Жечо, които не са изхабени, нито остарели“, каза още лидерът на ГЕРБ. ОЩЕ: Бойко Борисов: Край на компромисите, ГЕРБ влиза в битка за първото място