Кабинетът "Радев":

"Големите цели изискват смелост, отговорност и единство": Борисов със съобщение за Деня на Съединението

06 септември 2026, 8:53 часа 532 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Големите цели изискват смелост, отговорност и единство": Борисов със съобщение за Деня на Съединението

Големите цели изискват смелост, отговорност и единство. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалната мрежа "Фейсбук" по повод 6 септември, когато отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Думите му идват и в навечерието на предстоящите президентски избори. Лидерът на ГЕРБ продължава, че различия винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях.

"Това дължим на поколенията преди нас и на тези, които ще дойдат след нас. Честит Ден на Съединението!", написа още Борисов. 

ГЕРБ и президентските избори

Все още не е съвсем ясно какво ще прави ГЕРБ на президентските избори и дали ще има свои кандидати. Припомняме, че в края на август относно кандидата за президент на ГЕРБ партийният лидер обясни, че няма да предложат някой, само за да участват в изборите, тъй като „ГЕРБ не е олимпийска организация“, и допълни, че „винаги играят само за победа“.

По адрес на президента Илияна Йотова Борисов посочи, че с обявяването на кандидатурата си в „Панорама“ е „надиграла всички политици“ и подчерта, че „много е надраснала останалата политическа класа“. По думите му е „принудила „Прогресивна България“ да се залепи за нея, без да има шанс да издигне свой кандидат“.

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По отношение на машинното гласуване Борисов за пореден път отсече, че му няма доверие, защото много лесно може да се манипулират машините – нещо, което по думите му бил казал и Илон Мъск.

„Ние изпълнихме нашите ангажименти, понесохме си щетите, сега трябва да обясним на хората какво ще правим и с кои хора ще го правим. На следващия Конгрес ще говорим по-малко аз и Томислав. Имаме хора като Георг, като Жечо, които не са изхабени, нито остарели“, каза още лидерът на ГЕРБ. ОЩЕ: Бойко Борисов: Край на компромисите, ГЕРБ влиза в битка за първото място

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Бойко Борисов ГЕРБ 6 септември
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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