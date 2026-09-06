"Никой няма да спечели": Съветник на Зеленски предупреждава за взаимно унищожение, ако войната продължи (ВИДЕО)

Русия и Украйна са в ескалираща война от удари на далечни разстояния с нарастващ риск за цивилното население, в която нито една от страните не може да победи напълно, според съветника по отбранителни технологии на Володимир Зеленски Серхий Бескрестнов, известен с прякора си "Светкавицата". Той заяви, че е притеснен за перспективите пред Киев тази зима и предложи възрастните хора да бъдат евакуирани, в случай че руските бомбардировки прекъснат енергоснабдяването на столицата, пише британското издание The Guardian.

Въпреки това, бързата еволюция на войната даде на Украйна средствата да отвърне на удара, с планове да изстрелва по 1000 дрона на нощ, за да поразява икономически и военни цели в Русия и да спира търговския ѝ въздушен трафик, каза той.

"Сега това е война на градове, война на инфраструктура", каза Бескрестнов пред The Guardian, описвайки конфликт, който по същество е в безизходица на фронтовата линия, като цивилните са изложени на нарастващ риск на стотици мили разстояние. ОЩЕ: "Съществени планове" и "няколко идеи": Белият дом и Кремъл с първи думи след преговорите за Украйна

"Никой няма да спечели"

"В тази война никой няма да спечели тази игра, защото и двете страни, след войната, ще са унищожили икономиката и инфраструктурата си. Така че е глупаво. Трябва да спрем тази война. Предложихме на Русия да спре тази война, но Русия не иска да спре", каза той.

Руснаците са осъзнали грешката си срещу СБУ

Пред украинския телемаратон "Светкавицата" каза следното: Руснаците бързо разбраха, че не трябваше да атакуват сградата на СБУ (Службата за сигурност на Украйна) в Киев и затова са почнали дезинформационна кампания, че това е "украинска провокация". Атаката е извършена с два дрона, летели са по поречието на река Днепър, за да се скрият от засичане, но само единият е стигнал до целта.

51-годишният Бескрестнов, специалист по радио и електронни комуникации, е назначен за първи път от бившия министър на отбраната Михайло Федоров за съветник по технологиите през януари, преди да бъде преназначен директно към Зеленски през юли, след уволнението на Федоров. ОЩЕ: Ще има какво да си спомняме на пенсия: Срещата на Путин с пратениците приключи

"Russians realized fairly quickly that they should not have attacked the SBU building, so they started pushing the 'provocation' line," presidential adviser Serhii Beskrestnov said. He says Ukrainian radar tracked two drones flying from Donetsk toward Kyiv above 7,500 meters,… pic.twitter.com/0QcBUMZKPb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 5, 2026