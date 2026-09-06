Украйна пак порази една от най-големите руски рафинерии (ВИДЕО)

Изглежда украинските далекобойни дронове отново са стигнали и за пореден път до руската петролна рафинерия в Рязан. Засега местният губернатор Павел Малков не обелва и дума по въпроса в официалния си канал в Телеграм:

Рязанският нефтопреработвателен завод (РНПК) е една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Тя е собственост на руския държавен петролен гигант "Роснефт". Капацитетът ѝ на преработка на петрол е около 17 млн. тона суров петрол. Тя произвежда бензин, дизел, керосин, мазут и битум. Рафинерията е сред четирите най-големи в Руската федерация, като около 5% от руските възможности за преработка на петрол се падат на нея - за последно украинските дронове ѝ "дойдоха на гости" през юли - ОЩЕ: Капят като круши: Още една руска рафинерия е извън строя

Рано тази сутрин губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар и кметът на Ростов-на-Дон Александър Скрябин съобщиха за масирана украинска атака с далекобойни дронове срещу областта. Според информацията в официалните им канали в Телеграм, има два понесли щети блокове в Ростов и ранено момче, откарано в болница. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA потвърждава С ВИДЕОКАДРИ щети по висок блок в Ростов. Има щети по къщи в Азовски район, Мясниковски район и Батайск, добавят те. А руското военно министерство съобщи за 258 свалени далекобойни украински дрона над руска територия тази нощ - Още: Украйна не успя да свали нито една руска ракета: Никакъв шанс за едностранно примирие

Припомняме, че заради визитите на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп, Украйна и Русия устно потвърдиха, че няма да има въздушни обстрели само по Киев и Москва, след като украинският президент Володимир Зеленски предложи по-широко спиране на ударите между 5 и 8 септември, но руският диктатор Владимир Путин не го прие.