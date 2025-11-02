Любопитно:

Танк-таралеж, подобен на четка за тоалетна: Руска военна иновация (ВИДЕО)

02 ноември 2025, 19:09 часа 1192 прочитания 0 коментара
Танк-таралеж, подобен на четка за тоалетна: Руска военна иновация (ВИДЕО)

Войната в Украйна даде невиждан тласък на иновациите във военното дело, но това се отнася до двете крайности - от брилянтни решения към немислими абсурди и обратното. Поредни примери вече са видими на бойното поле в Украйна.

Още: Тръмп: Калта спря Путин да не превземе Киев за 5 часа. И се самоопроверга (ВИДЕО)

В социалните мрежи се споделят кадри от нов вид "блядмобил" - така украинците кръстиха руските танкове, които биват подсилвани и маскирани по всякакъв начин, включително облицовани с допълнителни ламарини, антидрон клетки и какво ли не. Новата защита - руски танк Т-80, за който е трудно да се опише на какво прилича: нещо средно между таралеж и четка за тоалетна:

"Това ли сега идва вместо "Буревестник" и "Посейдон", подиграва се беларуската опозиционна медия NEXTA.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Руските иновации обаче не са само безумни. Вече има украински анализи, че с помощта на дронове "Мълния" се насочват други руски дронове, защото "Мълния" използва 4G мрежи и се свързва с украински телекомуникационни мрежи, като предава сигнала на "колегите" си безпилотни апарати и ги насочва за атаки. Всичко това е вече изяснено на база свален дрон "Мълния", чиито останки са добре разучени:

Украинските дронове също са ефективни

След като през изминалата нощ имаше масирана украинска атака с дронове, летището в Сочи се оказа блокирано часове наред - едно от многото неудобства за руснаците:

А Украинският център за съпротива публикува видеокадри как релейни жп подстанции биват палени в куп руски области:

Още: Танковете и БТР-те са кът: Руската армия се качва масово на мотори в Украйна (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
дронове руски танкове война Украйна FPV дронове блядмобил Т-80
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес