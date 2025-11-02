Танк-таралеж, подобен на четка за тоалетна: Руска военна иновация (ВИДЕО)

Войната в Украйна даде невиждан тласък на иновациите във военното дело, но това се отнася до двете крайности - от брилянтни решения към немислими абсурди и обратното. Поредни примери вече са видими на бойното поле в Украйна.
В социалните мрежи се споделят кадри от нов вид "блядмобил" - така украинците кръстиха руските танкове, които биват подсилвани и маскирани по всякакъв начин, включително облицовани с допълнителни ламарини, антидрон клетки и какво ли не. Новата защита - руски танк Т-80, за който е трудно да се опише на какво прилича: нещо средно между таралеж и четка за тоалетна:
This same tank in the video: https://t.co/GQ8kbzct77 pic.twitter.com/Q0QwMgBoSw— WarTranslated (@wartranslated) November 2, 2025
"Това ли сега идва вместо "Буревестник" и "Посейдон", подиграва се беларуската опозиционна медия NEXTA.
Руските иновации обаче не са само безумни. Вече има украински анализи, че с помощта на дронове "Мълния" се насочват други руски дронове, защото "Мълния" използва 4G мрежи и се свързва с украински телекомуникационни мрежи, като предава сигнала на "колегите" си безпилотни апарати и ги насочва за атаки. Всичко това е вече изяснено на база свален дрон "Мълния", чиито останки са добре разучени:
Russia is now using FPV drones guided via 4G networks, delivered deep into Ukrainian territory by “Molniya” UAVs. The FPV detaches mid-air and connects to Ukraine’s LTE to search for targets. One such combo attacked a civilian minibus in Mykolaivka, Sumy region, 35 km from the… pic.twitter.com/a6j2k7et2k— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 2, 2025
Украинските дронове също са ефективни
След като през изминалата нощ имаше масирана украинска атака с дронове, летището в Сочи се оказа блокирано часове наред - едно от многото неудобства за руснаците:
Ukrainian drone attacks have caused major flight delays at Sochi Airport. Flight operations have nearly come to a halt, with passengers stuck waiting for hours. pic.twitter.com/hPN5ZyFf6J— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 2, 2025
А Украинският център за съпротива публикува видеокадри как релейни жп подстанции биват палени в куп руски области:
Fires at Russian railway facilities are increasing due to partisan activity in multiple regions including Bryansk, Rostov, Murmansk, Chechnya, Karachay-Cherkessia, and occupied Crimea and Luhansk region, HUR reports. pic.twitter.com/uY5sCkPJHG— WarTranslated (@wartranslated) November 2, 2025
