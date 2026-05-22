След 3,5 години чакане: Роналдо най-накрая вдигна титлата на Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Ал Насър спечели шампионската титла в Саудитска Арабия, след като разгроми Дамак с 4:1 в решителния последен кръг, а голямата звезда на вечерта отново беше Кристиано Роналдо. Португалецът реализира две попадения през второто полувреме и изигра ключова роля за успеха, който донесе първа титла на клуба от 2019 г. насам. Той е отбелязал рекордните 973 гола в професионалната си кариера.

Роналдо заби два гола в мрежата на Дамак

Cristiano Ronaldo lifts the 2025/26 #RoshnSaudiLeague trophy 🏆 pic.twitter.com/gjFKcDJ4vd — Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 21, 2026

Ал Насър поведе в 34-ата минута чрез Садио Мане, който откри резултата с мощен удар от наказателното поле за 1:0. В 51-ата минута Кингсли Коман удвои преднината с красив далечен удар. Дамак върна интригата в 56-ата минута, съдията отсъди дузпа за игра с ръка, а Сила намали на 2:1 от бялата точка.

Реакцията на Ал Насър обаче беше категорична. В 62-ата минута Роналдо отбеляза великолепен гол от пряк свободен удар за 3:1, а в 81-ата оформи крайното 4:1, засичайки подаване в наказателното поле. Малко преди края на срещата португалецът не скри емоциите си и се разплака от радост. В 86-ата минута той беше заменен под аплодисментите на публиката.

Ал Насър завърши сезона с 86 точки, само две повече от Ал-Хилал (84 т.), който също записа победа в последния кръг. Трети е Ал Ахли, а четвъртата квота за Азиатската Шампионска лига отива при Ал Кадисия. Ал Итихад остана пети.

CRISTIANO RONALDO EST EN LARMES LES AMIS EN LARMES !!!! 🥹🥹🥹🥹🥹



3 ANS ET DEMI EN ARABIE SAOUDITE ET C’EST ENFIN LE PREMIER TITRE MAJEUR ! https://t.co/sCrbYUplK9 pic.twitter.com/9IfJ6seLkj — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 21, 2026

Голмайстор на сезона стана Хулиан Киньонес с 33 попадения, следван от Айвън Тони с 32, а Кристиано Роналдо завърши трети с 28 гола.

За Роналдо това е първи клубен трофей от 2021 г. насам, когато спечели Купата на Италия с Ювентус. Ал Насър вече има 11 шампионски титли, но остава зад рекордьорите Ал-Хилал (21) и Ал Итихад (14).

ОЩЕ: Кристиано Роналдо пренаписва историята: Шесто Световно за португалската легенда