Първи разговор след смяната на властта: Новият британски премиер потвърди подкрепа за Киев

Украинският президент Володимир Зеленски проведе първия си телефонен разговор с новоназначения премиер на Великобритания Анди Бърнам, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на Зеленски в социалните мрежи. Двамата са потвърдили непоколебимата подкрепа на Лондон за Киев и са се споразумели да обсъдят сътрудничество в близко бъдеще, включително в т.нар. антибалистична коалиция.

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"Радвам се да разговарям с Анди Бърнам и да го поздравя за встъпването му в длъжност като министър-председател на Обединеното кралство. Наистина оценявам, че подкрепата за Украйна и нашия народ ще остане непоколебима", заяви украинският президент.

Зеленски изрази благодарност към Бърнам за уважителните му думи към украинския народ, както и за съболезнованията му към семействата и близките, убити при последните руски атаки.

I was happy to speak with Andy Burnham @andyburnham and congratulate him on taking office as Prime Minister of the United Kingdom. I truly appreciate that the support for Ukraine and our people will remain steadfast. Thank you for your warm words of respect for the Ukrainian… pic.twitter.com/6sJ9ErbpPF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 20, 2026

"Украйна и Великобритания са изградили силно партньорство в историята на отношенията между нашите две страни и ние със сигурност ще продължим да работим за задълбочаването им дори повече", добави Зеленски.

Украинският президент каза още, че двете страни са се споразумели да обсъдят бъдещо сътрудничество, включително работа в антибалистичната коалиция, по време на среща в близко бъдеще.