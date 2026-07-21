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Доналд Тръмп удря Канада с нови мита

21 юли 2026, 6:19 часа 420 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Доналд Тръмп удря Канада с нови мита

Белият дом обяви ново мито от 50% върху голям брой канадски стоки, с което допълнително изостри търговския спор с един от най-големите търговски партньори на САЩ. Според търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър митата ще засегнат канадски внос на стойност около 20 млрд. долара, включително продукти като хокейни стикове, вино и цимент. Те трябва да влязат в сила на 19 август – 30 дни след подписването на указа от американския президент Доналд Тръмп.

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Мярката е отговор на "дискриминационната, неравностойна и безпричинна митническа схема" на Канада и цели да подобри условията за износ на произведени в САЩ автомобили.

Новите мита са поредната ескалация в продължаващия търговски спор между двете съседни страни. Тръмп многократно е обвинявал Канада, както и други търговски партньори на САЩ, че поддържат непрозрачни търговски отношения с Вашингтон, като превърна митата в основен инструмент на търговската си политика по време на втория си мандат.

Канадският премиер Марк Карни заяви, че Отава е готова да проведе допълнителни разговори за търговските отношения с Вашингтон. "Това е последното от поредица едностранни търговски действия, предприети от Съединените щати чрез налагането на мита, в пряко нарушение на Споразумението между Канада, САЩ и Мексико", каза Карни.

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Той добави, че Канада е представила предложения за разрешаване на търговския спор и е "готова да засили тези дискусии".

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Доналд Тръмп Канада мита Марк Карни
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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