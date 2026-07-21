Кабинетът "Радев":

Директорът на ФБР планира посещение в Русия

21 юли 2026, 6:54 часа 553 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Директорът на ФБР планира посещение в Русия

Директорът на ФБР Каш Пател планира да посети Русия по-късно тази година – вероятно в средата на октомври, според американски представител и лице, запознато със ситуацията, пише Politico. Това би било необичайно и деликатно посещение на ръководител на ФБР в една от основните противникови държави на САЩ. Плановете се появяват на фона на продължаващите разногласия между Вашингтон и Москва относно войната в Украйна, докато американски законодатели настояват за налагане на нови, тежки санкции срещу Русия.

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Според американски служител, запознат с плановете за пътуването, посещението на Пател в Русия е планирано за 14–15 октомври, като първо ще посети Москва, а след това Санкт Петербург. Вероятно домакин ще бъде ФСБ – руската служба за сигурност, която е наследник на съветското КГБ, посочи служителят.

Не е ясно дали Пател ще се срещне с руския диктатор Владимир Путин или с някой от висшите му политически сътрудници. Също така не е ясно какви теми са включени в дневния ред на разговорите. Както при всички подобни планове на американски служители, те са предварителни и подлежат на промяна.

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Макар да са минали години, откакто директор на ФБР е посещавал Москва, други високопоставени представители на разузнаването са предприемали такива пътувания. В писмо от 2018 г. тогавашният директор на ЦРУ Майк Помпео заяви, че поддържането на открити канали за диалог е ценно, особено в сфери от взаимен интерес като борбата с тероризма.

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Русия ФБР Каш Пател
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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