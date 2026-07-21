Директорът на ФБР планира посещение в Русия

Директорът на ФБР Каш Пател планира да посети Русия по-късно тази година – вероятно в средата на октомври, според американски представител и лице, запознато със ситуацията, пише Politico. Това би било необичайно и деликатно посещение на ръководител на ФБР в една от основните противникови държави на САЩ. Плановете се появяват на фона на продължаващите разногласия между Вашингтон и Москва относно войната в Украйна, докато американски законодатели настояват за налагане на нови, тежки санкции срещу Русия.

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Според американски служител, запознат с плановете за пътуването, посещението на Пател в Русия е планирано за 14–15 октомври, като първо ще посети Москва, а след това Санкт Петербург. Вероятно домакин ще бъде ФСБ – руската служба за сигурност, която е наследник на съветското КГБ, посочи служителят.

Не е ясно дали Пател ще се срещне с руския диктатор Владимир Путин или с някой от висшите му политически сътрудници. Също така не е ясно какви теми са включени в дневния ред на разговорите. Както при всички подобни планове на американски служители, те са предварителни и подлежат на промяна.

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Макар да са минали години, откакто директор на ФБР е посещавал Москва, други високопоставени представители на разузнаването са предприемали такива пътувания. В писмо от 2018 г. тогавашният директор на ЦРУ Майк Помпео заяви, че поддържането на открити канали за диалог е ценно, особено в сфери от взаимен интерес като борбата с тероризма.

FBI Director Kash Patel is planning a visit to Russia in mid-October, with stops in Moscow and St. Petersburg.



The trip is expected to include meetings hosted by the FSB, Russia's main security agency.



It is unclear whether Patel will meet Putin or what will be discussed.… pic.twitter.com/IVOkYLq3Rw — Clash Report (@clashreport) July 20, 2026