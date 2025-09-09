Тийнейджър подкара камион и загина

Тийнейджър загуби живота си при пътнотранспортно произшествие, докато шофираше камион по Северната пътна ос на остров Крит, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Според полицейски източници, управителят на строителен обект близо до мястото на инцидента е арестуван, а бащата на тийнейджъра се издирва по обвинения в пренебрегване на надзора над непълнолетен.

Местните медии съобщават, че младият шофьор е загубил контрол при неясни обстоятелства, а камионът е попаднал в бетонен отводнителен канал за дъждовна вода. В момента случаят се разследва от пътната полиция. ОЩЕ: Пияно дете зад волана: Колата излезе от пътя

Децата зад волана у нас

Припомняме, че последният случай с дете зад волана беше с пияно 14-годишно момче зад волана, което беше задържано от полицията в Нови пазар, Преди това на столичния булевард "Цариградско шосе" дете караше кола в тъмните часове на денонощието.

В Пловдив баща накара 16-годишния си син да шофира кола след сватбено тържество. И двамата са били сериозно почерпени, като дрегерът е отчел 1.07 промила алкохол в кръвта на младежа. Непълнолетното момче е управлявало колата със 170 км/ч по улиците на града. През август миналата година стана ясно, че дете, което едва вижда пътя, кара кола по магистрала "Хемус". В колата до детето имало и възрастен мъж, като се предполага, че това е бил неговият баща, който му давал напътствия как да кара. ОЩЕ: С 260 км/ч по Цариградско шосе в София: Зад волана е дете