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Тонове развалена храна: Хакери превърнаха хладилници в печки

12 октомври 2026, 21:03 часа 863 прочитания 0 коментара
Снимка: Darwin Laganzon / Pixabay
Тонове развалена храна: Хакери превърнаха хладилници в печки

Във Франция хакери пренастроиха температурата на хладилници в стотици супермаркети и по този начин вместо да замразяват уредите загрели продуктите до 50 градуса. Инцидентът е станал в нощта на 12 октомври. Хакерите превключили оборудването в режим на размразяване и настроили температурата на 50°C. В резултат на това продуктите са се развалили, а в някои от магазините са избухнали пожари.

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Засегнатите

Мащабната кибератака е засегнала търговската верига Coopérative U и приблизително 150 магазина Intermarché. От Carrefour заявиха, че само 80 супермаркета (от общо 6000 в страната) са били атакувани. Хакерите са компрометирали и хладилници и в Netto и Leclerc, съобщава BFMTV. Премиерът Себастиан Льокорню е инструктирал Националната агенция за киберсигурност на Франция (ANSSI) да разследва инцидента, съобщи източник пред Ройтерс. Според източника ANSSI е открила, че хакерите са използвали уязвимост в софтуера на хладилни агрегати, произведени от датската компания Danfoss.

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Франция хакерска атака хладилници
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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