Тонове развалена храна: Хакери превърнаха хладилници в печки

Във Франция хакери пренастроиха температурата на хладилници в стотици супермаркети и по този начин вместо да замразяват уредите загрели продуктите до 50 градуса. Инцидентът е станал в нощта на 12 октомври. Хакерите превключили оборудването в режим на размразяване и настроили температурата на 50°C. В резултат на това продуктите са се развалили, а в някои от магазините са избухнали пожари.

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Засегнатите

Мащабната кибератака е засегнала търговската верига Coopérative U и приблизително 150 магазина Intermarché. От Carrefour заявиха, че само 80 супермаркета (от общо 6000 в страната) са били атакувани. Хакерите са компрометирали и хладилници и в Netto и Leclerc, съобщава BFMTV. Премиерът Себастиан Льокорню е инструктирал Националната агенция за киберсигурност на Франция (ANSSI) да разследва инцидента, съобщи източник пред Ройтерс. Според източника ANSSI е открила, че хакерите са използвали уязвимост в софтуера на хладилни агрегати, произведени от датската компания Danfoss.

👀 La cyberattaque ayant privé de systèmes de réfrigération @CooperativeU et @intermarche était-elle une attaque ciblée sur la France ? 💥 Sur plus de 6 000 instances @Danfoss exposées, près de 50% sont situées en France. 👉 Notre analyse complète : https://t.co/ERlmZHzKwC https://t.co/45unGpRs06 — @onyphe.io (@onyphe) October 12, 2026

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